Чей доход начнет расти — финансовый гороскоп на 31 октября

Кому в этот день будет везти в деньгах?

В начале дня Овны почувствуют в себе желание действовать инициативно. При этом можете полностью рассчитывать на понимание и поддержку ваших начинаний. Особенно это относится к тем, кто работает в творческой среде или связан со спортом, воспитанием детей, индустрией моды и развлечений. Вместе с тем Овнам, занятым в производстве, предстоит столкнуться с осложнениями в работе.

Этот день располагает Тельцов к спокойной и сосредоточенной работе. Старайтесь не отвлекаться на посторонние дела в рабочее время. В начале дня успешно идут дела, связанные с недвижимостью, строительством, сельским хозяйством, гостиницами и ночными заведениями. Старайтесь решать вопросы гибко по мере их поступления. Вместе с тем это неблагоприятный день для переговоров.

Близнецы сегодня в первой половине дня смогут проявить свои лучшие качества в плане информационного взаимодействия с партнерами по бизнесу. Звезды советуют заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня, изучать компьютерные технологии и осваивать новинки техники в бизнесе. Планы, составленные в это время, имеют хорошие шансы на реализацию.

Звезды открывают Ракам в начале дня новые возможности продвижения по карьерной лестнице и профессионального роста. Рекомендуется ставить себе конкретные практические задачи, смелее добиваться поставленных целей и не сомневаться в успехе. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более ответственную должность.

В начале дня звезды советуют Львам отстраниться от сиюминутных проблем и предпринимать шаги, направленные на успех в перспективе. Толчком к действиям может стать известие, поступившее издалека. Полезно посещать международные научно-технические выставки, соответствующие профилю вашей профессии. Также рекомендуется заниматься расширением сферы услуг и поиском новых рынков.

У Дев в начале дня возможны интересные деловые предложения, но решения лучше принимать после проверки условий и возможных последствий. Возможно, вам поступят доходы от гостиничного, ресторанного и ночного бизнеса. Рыбаки вернутся из плавания с богатым уловом. Также это хорошее время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. В остальное время дня возможны проблемы в деловом партнерстве.

У Весов начало дня располагает к неформальному общению с деловыми партнерами. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов, то это сделает ваше сотрудничество более доброжелательным и прочным. Вместе вы можете выйти на новые договоренности или проекты, которые откроют перспективу вашему бизнесу.

Чем раньше Скорпионы приступят сегодня к работе, тем успешнее пройдет этот день. Постарайтесь составить четкий план действий и неукоснительно следуйте ему. Вознаграждены будут те, кто умеет последовательно продвигаться к намеченной цели. Складываются конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу и взаимопонимание с начальством.

У Стрельцов сегодня в начале дня открываются новые перспективы в бизнесе. Звезды советуют вам заняться укреплением деловой репутации. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах. Проведение рекламных акций в это время даст вам хорошую отдачу. Успешно идет обмен мнениями.

В первой половине дня звезды советуют Козерогам сосредоточить усилия на укреплении безопасности бизнеса и страховании недвижимого имущества. Если предстоит подготовка документов по недвижимости, наследству или финансированию, внимательно проверьте требования и комплектность бумаг. Если партнер был должен вам деньги, то сегодня есть шанс вернуть долг. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством.

Начало дня располагает Водолеев к успешным торгово-закупочным сделкам и консультациям. Прежде всего вам удастся значительно укрепить свои деловые связи и взаимодействие. Ваша сила сейчас — в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. И люди, и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху. А вот в карьерных вопросах в течение дня могут возникнуть отдельные осложнения.

В начале дня Рыбы имеют неплохие шансы на получение выгодных заказов и на рост доходных статей бюджета. Это замечательный день для тех, кто сосредоточен на практической деятельности и привык добиваться всего за счет трудолюбия, мастерства и профессионализма. Немаловажно, что сегодня с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные отношения. Стабильный рабочий ритм поможет закрепить результат и поддержать развитие текущих проектов.