Как творчество и трезвый расчёт помогут принять решение — финансовый гороскоп на 4 ноября

Однако важно умение сдерживать эмоции и проявлять трезвый расчёт. Можно заранее продумать закупки оптовых партий товара для последующей продажи в розницу, но прежде стоит оценить спрос, расходы на хранение и продажу, а также возможную прибыль. Ваш авторитет вырастет, если вы проявите взвешенный подход.

Этот день звезды советуют Овнам использовать для укрепления деловых связей и партнерства. Утро – наиболее продуктивное время, поэтому постарайтесь не тратить время на раскачку. Чем раньше вы включитесь в дело, тем больше сделаете. Вам удается успешно поработать с поступающей информацией и извлечь максимальную пользу. Бумажные дела находят свои положительные решения в виде подписей и резолюций.

Тельцы сегодня тяготеют к практической работе, результаты которой можно увидеть воочию. Это прекрасное время для совершенствования профессиональных навыков в использовании инструментов и технического оборудования. Правильное распределение рабочего времени поможет вам не отвлекаться на посторонние дела и добиться решения главных задач. Наиболее продуктивное время – утро.

Близнецы почувствуют усиление творческого потенциала и способность реализовывать свои творческие замыслы. Очень важно умение сдерживать свои эмоции и проявлять в любом деле трезвый расчет. Можно заранее продумать закупки оптовых партий товара для последующей продажи в розницу, но прежде стоит оценить спрос, расходы на хранение и продажу, а также возможную прибыль. Ваш авторитет вырастет.

Раки, работающие в сфере сделок с недвижимостью, сегодня получат возможность достигнуть выгодного предварительного соглашения. Добьются успеха работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства, строители и владельцы объектов недвижимости: магазинов, складов, гаражей, офисов. Возрастут доходы у работников гостиниц, ресторанов, санаторно-курортных учреждений.

Звезды советуют Львам посвятить этот день работе по поиску и анализу информации. В начале дня вы можете познакомиться с человеком, который в дальнейшем станет вашим надежным компаньоном в бизнесе. Успешно проходят деловые поездки и встречи. Вы в состоянии будете результативно работать в составе группы единомышленников, заниматься обсуждением и выработкой совместных планов на будущее.

У Дев этот день станет очень результативным в плане практической работы и достижения конкретного результата. Звезды советуют не откладывать дела и действовать энергичнее: чем раньше вы начнете, тем больше успеете сделать. Рекомендуется действовать традиционными, многократно проверенными методами и не менять ничего в сложившейся практике. Руководителям удастся успешно решить организационные вопросы.

Весам сегодня не придется предпринимать каких-то особенных инициатив. Будьте готовы к тому, что главные новости поступят вам утром издалека или от людей, приехавших из других регионов и готовых поделиться полезными сведениями. Наиболее перспективное направление – поиск новых рынков сбыта своим товарам и услугам. Полезные идеи придут к вам при посещении международной научно-технической выставки, общении в дальних поездках.

Звезды советуют Скорпионам, имеющим свой бизнес, действовать решительно, но тщательно взвешивать возможные выгоды и риски любых финансовых решений. Чтобы добиться продвижения в своих делах, стоит обдумывать решения заранее и обсуждать планы с теми, кого они непосредственно касаются. Особенно это почувствуют работники санаториев, баз отдыха, медицинских учреждений, ресторанов, ночных клубов и гостиниц.

Прекрасный день для Стрельцов, ориентированных на развитие и укрепление делового партнерства. Без дружеской поддержки сегодня не обойтись. Обязательно обсуждайте общие для вас вопросы и планы – это поможет вам сделать деловое взаимодействие более эффективным. Работа в коллективе позволит вам в наибольшей степени раскрыть свой творческий потенциал. Ваш авторитет и роль при групповой работе заметно вырастут.

У Козерогов прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Вы проявите свои лучшие организаторские качества и сможете принять очень взвешенные управленческие решения. Можете полностью рассчитывать на то, что подчиненные выполнят ваши приказы и распоряжения точно и в срок. Действуйте строго по плану и не отклоняйтесь от движения к цели. Ваше трудолюбие будет вознаграждено.

Водолеи сегодня преуспеют в любой деятельности, имеющей отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Звезды советуют приложить максимум усилий к тому, чтобы увеличить популярность своих товаров и услуг у потребителей. Экспансия в бизнесе приветствуется и получает мощный импульс к развитию. Поездки за границу и командировки позволят открыть выгодные логистические маршруты.

Рыбам звезды советуют сосредоточить свое внимание на благоустройстве недвижимости. Кроме капиталовложений в ремонт и техническое переоборудование, рекомендуется заняться укреплением системы безопасности, сигнализации и пр. Страхование имущества от риска утраты избавит вас надолго от волнений и беспокойств по этому поводу. Успешно решаются вопросы обретения наследства.