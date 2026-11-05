Почему сегодня стоит воздержаться от деловых поездок — финансовый гороскоп на 6 ноября

В обоих случаях возможны серьёзные осложнения в пути или деловой контакт пройдёт не так, как ожидалось. Также неблагоприятное время для финансовых операций и приобретений: вместо поиска денег взаймы и оформления ссуд лучше ограничить расходы до минимума. Звёзды предостерегают от излишней поспешности в действиях.

Овнам звезды советуют поторопиться выполнить наиболее важные дела как можно раньше. Дело в том, что с утра обстановка в делах будет относительно нейтральной, однако с полудня ждите неприятностей. Вашу профессиональную компетентность могут поставить под сомнение. Бизнесмены могут столкнуться с сопротивлением делового партнера, который может нарушить прежние договоренности.

Напряженный день может сложиться у тех Тельцов, которые работают в плотном контакте с коллегами. Тема деловых связей становится актуальной. Прежде всего, возможны срывы транспортных поставок товаров. Деловые встречи либо отодвигаются на неопределенное время, либо проходят не так, как вы ожидали. При оформлении документов может возникнуть множество мелких препятствий.

У Близнецов тема денег, точнее их нехватки, может стоять весьма остро. Это может быть связано с внезапными незапланированными расходами, которые подорвут возможности вашего бюджета. Вам может мешать недостаточная последовательность в поведении и стремление как можно скорее получить результат. Попытка взять деньги взаймы может потерпеть фиаско. Бизнесменам не рекомендуется закупать станки и оборудование.

Этот день для Раков может быть связан со стрессовыми ситуациями. Ваши эмоциональные реакции на раздражители заметно усилятся, и в некоторых ситуациях вам трудно будет контролировать себя. Особенно отчетливо это проявится при взаимоотношениях в деловом партнерстве. Если вы работаете в сфере услуг, то лучше не вступать в прямой контакт с заказчиками, а делегировать эту функцию своим напарникам, коллегам.

Львов звезды предостерегают от излишней доверчивости по отношению к тем сведениям, которые к вам поступают. Старайтесь никому не давать несбыточных обещаний и сами не верьте обещаниям. Основные неприятности сейчас могут исходить от деловых поездок, общения с клиентами и работы с информацией. Отношения с коллегами оставляют желать лучшего. Старайтесь не отвлекаться на посторонние вопросы.

Непоследовательное поведение может стать главной проблемой Дев в этот день. Сегодня вы будете склонны строить далеко идущие планы и уделять этому много времени. Вместе с тем некоторые неотложные текущие дела могут быть оставлены без внимания. Второе рискованное направление, чреватое убытками – ваши финансовые расходы. Звезды советуют экономнее тратить деньги.

Весы почувствуют в себе усиление амбиций и желания продвинуться вверх по карьерной лестнице. Однако ваше желание проявить себя может обернуться неприятностями. Если не желаете крупных осложнений в делах, постарайтесь придержать свои амбиции и быть более лояльными по отношению к мнению начальства. Сознательно снизив планку своих запросов, вы избежите осложнений в делах.

Звезды не рекомендуют Скорпионам сегодня отправляться в деловую поездку. Причем не имеет значения, будет ли это короткая поездка в ближайший пригород или командировка за границу. В том и в другом случае вы можете столкнуться с серьезными осложнениями в пути, или деловой контакт пройдет не так, как вы ожидаете. Возможны дополнительные формальности при оформлении документов и проверке условий делового сотрудничества.

Стрельцам следует настроиться на день, полный всевозможных неожиданностей и осложнений. Прежде всего, это неблагоприятное время для финансовых операций и приобретений. Вместо того, чтобы искать деньги взаймы и оформлять ссуды в банке, постарайтесь ограничить свои расходы до минимума. Звезды предостерегают вас от излишней поспешности в действиях. Возможно, придется корректировать свои планы.

Основная линия напряжения, которая может дестабилизировать деятельность Козерогов – деловое партнерство и связанные с ним осложнения. Речь тут не только о трениях между деловыми партнерами, но и об осложнениях при общении с клиентами, заказчиками, покупателями. Возможны жалобы на вас. Не исключено, что на вас будут наложены штрафные санкции и в целом день будет убыточным.

Водолеям звезды советуют начинать работу как можно раньше. Причем наиболее важные дела лучше запланировать выполнить в первую очередь. Дело в том, что с полудня вам предстоит вступить в полосу осложнений в делах. Все виды работ, которые до того были проведены недостаточно качественно, дадут о себе знать неприятностями. Например, клиент обнаружит брак в вашей работе и предъявит вам претензию.

Рыбы почувствуют в себе возрастание желания заработать большие деньги за короткое время. Однако инвестиции в спекулятивный бизнес могут обернуться убытками. Неудачно завершатся сделки с недвижимостью. Владельцы модных бутиков и пунктов обмена валюты могут понести убытки из-за деятельности мошенников. Расчет на получение легких денег от оптовых закупок товара может не оправдаться.