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Почему сегодня стоит сделать ставку на деловые связи — финансовый гороскоп на 12 ноября

11 ноября 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня ключевым вопросом становится умение общаться с людьми и использовать деловые связи и информацию в своих интересах.

Почему сегодня стоит сделать ставку на деловые связи — финансовый гороскоп на 12 ноября
Фото: IStock

Постарайтесь не выпускать инициативу из рук, но учитывайте риски в отношениях с коллегами и подчинёнными. Бизнесменам может быть трудно навести порядок в делах и чётко распределить обязанности. В то же время успешно пойдут дела, не привязанные к жёсткому графику: гибкий режим и поиск дополнительной подработки, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, принесут результат.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с частыми осложнениями в делах, связанными во многом с непониманием реальной ситуации. Звезды советуют вам обратить внимание на соблюдение техники безопасности при работе со станками и электричеством. День отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических сбоев. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег и подчиненных.

Телец

Тельцам трудно будет сегодня найти взаимопонимание с деловыми партнерами. Возрастает вероятность конфликтных ситуаций и недоразумений с заказчиками, покупателями, клиентами. Ваши действия могут быть неверно истолкованы, из-за чего возможны жалобы начальству. При этом и вам стоит внимательнее проверять поступающую информацию. Звезды советуют приостановить переговорный процесс. Неплохой день для индустрии моды и развлечений.

Близнецы

Близнецам сегодня, вероятно, придется преодолевать множество мелких препятствий. Особое внимание уделите соблюдению дисциплины труда и старайтесь работать с цифрами аккуратно, проверяя важные расчеты. Это особенно относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных агентствах и транспортных предприятиях. Вместе с тем это неплохой день для благоустройства рабочего места.

Рак

Раки в этот день почувствуют в себе усиление духа предпринимательской активности. Также это время отмечено стремлением заработать большие деньги, не прикладывая к этому особых усилий. Те, кто причастен к спекулятивному бизнесу, рискуют потерять вложенные деньги безвозвратно. Вместе с тем это вполне удачный день для активизации деловых связей, консультаций и профессионального обучения.

Лев

Львам сегодня может сопутствовать удача в деньгах. Особенно это относится к тем, кто в своей деятельности использует ресурс недвижимой собственности, имеет магазин, гараж, офис или склад. Успешно развивается строительная индустрия, можно проводить ремонтные работы в помещениях и приобретать станки и оборудование. Члены семьи окажут вам серьезную помощь в работе.

Дева

Ключевым вопросом сегодня для Дев является умение общаться с людьми и использовать деловые связи и информацию в своих интересах. Старайтесь в этих вопросах не выпускать инициативу из своих рук. В зоне риска находятся отношения с коллегами и подчиненными. Бизнесменам трудно навести порядок в делах и четко распределить обязанности. Старайтесь не отвлекаться на посторонние дела.

Весы

Чтобы у Весов этот день сложился удачно, звезды советуют ориентироваться на поиск дополнительных финансовых ресурсов. Успешно пойдут те дела, которые не привязаны к жесткому графику. Решайте вопросы в гибком режиме, по мере их поступления. Если вы желаете найти дополнительную подработку, то вам это вполне удастся, особенно если вы работаете в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Скорпион

У Скорпионов сегодня многое будет зависеть от вашего личного поведения и того, насколько правильно вы сумеете распорядиться своей инициативой. Это тот день, когда вы будете в состоянии самостоятельно формировать события и вести за собой других людей. Хорошо обмениваться мнениями, опытом работы, составлять планы на будущее, использовать информационные возможности Интернета.

Стрелец

Стрельцам сегодня крайне важно заручиться поддержкой начальства и добиться с ним более доверительных отношений. Это поможет вам преодолеть трудности этого дня и продвинуться ближе к цели. Старайтесь своевременно выполнять согласованные с руководством задачи, а спорные или неясные поручения лучше сразу уточнять. При этом обязательно внимательно анализируйте поступающую информацию на предмет ее достоверности.

Козерог

Козерогам звезды советуют сосредоточиться на коллективной и общественной деятельности. Если вас пригласят помочь общественной организации на добровольных началах, сначала оцените свои возможности и условия работы. Денег больших вы можете не заработать, а вот приобрести ценный опыт и обзавестись полезными перспективными знакомствами вполне сможете. Ваши начинания могут увенчаться успехом.

Водолей

Чтобы этот день прошел для Водолеев без серьезных осложнений, звезды советуют придержать свои амбиции и научиться дисциплинированно подчиняться воле начальства. Сегодня это вам будет нелегко, поскольку вам будет казаться, что вы лучше справитесь с делами, если будете действовать по-своему, не прислушиваясь к указаниям руководства и не обсуждая с ним спорные моменты. В случае неподчинения вас ждет конфликт с ущербом для деловой репутации.

Рыбы

Рыбам звезды советуют делать ставку на усиление делового партнерского сотрудничества. Именно это направление поможет вам благополучно справиться с трудностями текущего дня. Старайтесь вести себя предельно открыто. Расширяйте свой бизнес, ищите контактов с партнерами из других регионов или из-за границы. Если у вас есть свободные средства, стоит оценить условия досрочного погашения кредитов и возможные последствия для бюджета.

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