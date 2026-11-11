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Как дневная креативность поможет получить премию или признание — гороскоп на 12 ноября

11 ноября 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на сегодня советует нам перезавести будильник на попозже и позволить себе лишний час сна.

Как дневная креативность поможет получить премию или признание — гороскоп на 12 ноября
Фото: Рамблер

Потому что энергии на великие дела утром у нас точно не будет, тогда зачем лишний раз напрягаться? Днем будет круто – сила на пике и хочется сворачивать горы. А еще креативность будет лить из нас потоками. Пускаем ее в работу и обязательно показываем свои лучшие стороны начальству. Оно оценит. В общении с людьми придется искать компромиссы – все будет не так просто, как обычно. Но общие поиски только сплотят отношения, мы почувствуем больше любви. Читайте личный гороскоп и заботьтесь о себе.

Овен

Сегодня Овнам можно ликовать во всю душеньку – настал момент, когда можно с головой окунуться в любимые задачи и делать их хорошо. Звезды уверяют, что успех будет просто обалденный. Стоит только немного подождать. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что энергии будет вагон и маленькая тележка до самого вечера – пользуйтесь этим, беритесь за важные дела.

Телец

Сегодня Тельцам можно выдохнуть и ослабить шаг – двигайтесь спокойно по своим важным и не очень делам. Да, конечно, на пути будут встречаться неприятности, которые явно подпортят нервы, но в любом случае вы с ними справитесь. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не водиться с авантюрными людьми – они вам только привычный ход дел подпортят.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит активничать как в последний раз – начальник может заметить и похвалить. И не только словами, даже премией. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует думать о будущем плотненько – именно сейчас вы можете обрисовать себе такие грандиозные планы, на которые никто не рискнул бы. И вся фишка в том, что у вас все получится. Так что дерзайте.

Рак

Сегодня Ракам не стоит тратить время на крепкие планы – скорее всего, они вряд ли исполнятся, ведь жизнь внесет свои коррективы, а это может быть очень больно. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует выкручиваться из разных непростых ситуаций с помощью юмора и своей харизмы. Только они помогут вам со всем справиться, а сложных моментов будет немало. Приготовьтесь.

Лев

Сегодня Львы будут бодры и веселы даже в самых непростых ситуациях. Им будут легко даваться задачки любой сложности. Так что можно браться аж за невыполнимое – все получится. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что можно экспериментировать – старты очень круто пройдут и принесут много успеха и денег. Поэтому смело рискуйте и не бойтесь ошибиться.

Дева

Сегодня у Дев все пойдет как нужно, но при этом стоит помнить, что неприятности возможны. Не бойтесь их – сейчас ваш мозг может выкрутиться из любой ситуации, даже самой сложной. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует вспомнить уроки прошлого – они в настоящем очень пригодятся. Только вот стоит быть осторожнее, окунаясь в былое – рискуете там застрять.

Весы

Сегодня Весы могут креативить до потери пульса – это поможет им в личной жизни очень круто. А вот на работе лучше соблюдать формальности – от греха подальше. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует ждать инициативы от других – поверьте, они скажут, когда чего-то захотят, не стоит пытаться читать их мысли. Вечер – отличное время, чтобы хозяйничать по дому.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит быть суперактивными – придется везде и все успевать. Особенно в отношениях с людьми – от вас будут многого ждать, и ожидания придется оправдать. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что могут открыться крутые шансы. Пользуйтесь этим, не считайте ворон. И просите помощи, если не успеваете, вас не оставят с делами в одиночестве.

Стрелец

Сегодня Стрельцов не остановить – они будут готовы разговаривать со всеми и обо всем. И это отличный шанс показать свои лучшие черты и таланты – заинтересуйте собой. Гороскоп на сегодня для знака Стрельцов советует вечер провести активно – сгоняйте в фитнес-клуб, пробегитесь возле дома или просто включите онлайн-йогу. Главное, чтобы ваше тело немножечко размялось.

Козерог

Сегодня Козерогам жизнь повернется непростой стороной – придется сделать сложный выбор, который повлияет на будущее ну очень сильно. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем дадите ответ. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует пользоваться возможностью утром – будет много сил творить и вытворять. Пустите их в работу – подтяните свою карьеру немножко.

Водолей

Сегодня Водолеи созреют на риски как в любви, так и в карьере. И это круто! Обязательно делайте шаги навстречу счастью и деньгам, не сомневайтесь в себе. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует искать ответы в своем прошлом, если возникли слишком сложные вопросы в настоящем. Былое подскажет, какой дорогой пойти и какой вариант выбрать. А еще слушайте интуицию – ее голос плохого не скажет.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут понежиться в кроватке лишний час, потому что утром будет не так уж и много энергии на важные дела. Так что позвольте себе немного расслабиться и насладиться утром. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует много думать, прежде чем дать ответ, ведь от ваших решений сейчас многое зависит. Поэтому руководствуйтесь логикой, не ведитесь на импульсы.

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