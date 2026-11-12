Стоит ли сегодня рисковать финансами и как избежать ошибок — финансовый гороскоп на 13 ноября

Звёзды советуют переждать это время и не совершать важных финансовых операций. Особенно осторожными стоит быть при оплате счетов, денежных переводах и рискованных сделках. Безопасность бизнеса и сохранность имущества выходят на первый план. К концу дня ситуация начнёт решительно меняться к лучшему, особенно для тех, кто занят в реальной экономике, производстве и добыче ресурсов.

Овен

Овнам в течение дня звезды советуют тщательно соблюдать свои договорные обязательства, качественно и в срок выполнять работу. В деловом партнерстве в середине дня возможны разногласия. Наиболее важные дела лучше отложить на конец рабочего дня. Особенно успешны вы будете в индустрии моды, отдыха и развлечений. Можно заниматься урегулированием вопросов в сфере услуг.

Телец

В первой половине дня звезды не советуют Тельцам обращаться за помощью к начальству в решении текущих вопросов. Добиться поставленных целей в это время будет затруднительно. Постарайтесь спланировать свое рабочее время и не отвлекаться на посторонние разговоры. К концу рабочего дня ситуация станет более благоприятной. Можно проводить ремонтные работы по благоустройству рабочего места.

Близнецы

У Близнецов этот день складывается неблагоприятно для проведения рекламных мероприятий. Старайтесь не принимать участия в массовых мероприятиях и не делать публичных заявлений – это может дурно отразиться на вашей деловой репутации. В конце дня ситуация значительно улучшится. Это особенно почувствуют торговцы, водители транспорта и консультанты. Успешно проходит обмен опытом.

Рак

У Раков, в распоряжении которых есть помещения (магазины, офисы, склады или гаражи), в течение дня возможны неполадки в коммунальных системах, способные привести к дополнительным расходам. Звезды советуют заранее проверить состояние коммуникаций и оборудования. К концу дня деловая обстановка может улучшиться, а доходы могут вырасти. Крупные покупки лучше планировать с учетом своего бюджета и условий сделки.

Лев

Львам звезды не советуют назначать в первой половине дня деловые встречи и обсуждать с деловыми партнерами совместные действия. Также лучше воздержаться от проведения переговорного процесса и подписания документов о сотрудничестве. Тем, кто работает в сфере услуг, рекомендуется внимательнее относиться к пожеланиям клиентов. После полудня старайтесь действовать более инициативно.

Дева

У Дев этот день сложится в целом непросто. Прежде всего, вы почувствуете, что в трудовом коллективе на вас пытаются взвалить самую трудоемкую и при этом низкооплачиваемую работу. На этой почве могут возникнуть трения с коллегами. Общее снижение доходов не должно вас вывести из равновесия. В конце дня вы можете компенсировать нехватку финансов за счет временной подработки.

Весы

Весам в первой половине дня трудно будет сохранять эмоциональное равновесие в тех делах, за которые вы чувствуете личную ответственность или инициатором которых вы являетесь. Желательно сегодня воздерживаться от деловых начинаний и действовать в привычном ритме. В конце рабочего дня можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны единомышленников. Составленные в это время планы вполне реалистичны.

Скорпион

Скорпионам следует уделить внимание безопасному ведению бизнеса, охранным мероприятиям по сохранению имущества в неприкосновенности от посягательств мошенников. Возможно, вас пытаются ввести в заблуждение и обмануть. Воздерживайтесь от устных договоренностей. В конце дня улучшатся ваши отношения с начальством. Вам могут предложить более ответственный участок работы с более высокой оплатой.

Стрелец

Стрельцов сегодня могут подвести друзья и знакомые. Не рекомендуется в первой половине дня назначать деловые встречи и иного рода совместные действия. Зависают вопросы обмена информацией и обучения. Не следует полагаться на свою память, обязательно записывайте даваемые обещания и поручения. Торговые сделки и поездки срываются. А вот в конце дня к вам могут прийти обнадеживающие известия издалека, которые помогут разобраться в текущих делах.

Козерог

У Козерогов сегодня важный день в плане карьерного роста и взаимоотношений с начальством. Старайтесь в середине дня дистанцироваться от контактов с начальством. Если вас вызовут «на ковер», то заранее настройтесь на неприятности, которые могут повлечь снижение доходов и иного рода ущерб. Помните, что от вас сегодня ждут решительных действий, но наиболее благоприятное время для этого наступит лишь в конце дня.

Водолей

В течение утра и середины дня Водолеи могут пребывать в состоянии полной неопределенности. Вам трудно будет правильно сориентироваться и принять верные решения. Этому будет мешать поступающая извне противоречивая информация, а также внутренние сомнения и неуверенность. Звезды советуют просто переждать это время и не принимать важных решений во избежание возможной ошибки.

Рыбы

Рыбам звезды советуют всячески избегать рискованных операций с финансами. Вопросы безопасности бизнеса могут быть особенно актуальны утром и в середине дня. Будьте осмотрительнее при оплате счетов и денежных переводов. В конце дня ситуация начнет решительно меняться к лучшему. Это особенно почувствуют те, кто работает в реальной экономике, производит товары, добывает полезные ископаемые.