Почему сегодня стоит проявить смекалку и трудолюбие — финансовый гороскоп на 14 ноября

Во многом это будет связано с хорошими отношениями в трудовом коллективе: вы будете обеспечены выгодными заказами. Старайтесь правильно распределить рабочее время, чтобы не допустить отставания от графика. Также возможен эмоциональный подъём, который не помешает справляться с делами, но не стоит внедрять новинки науки и техники — это не лучший день для экспериментов.

У Овнов сегодня может сложиться неоднозначный день. Прежде всего, вы сможете убедиться, что у вас есть надежные помощники и партнеры. Деловые отношения дополняются дружеским расположением – это усиливает эффективность ваших усилий и помогает реализовать планы. Однако при этом велика вероятность того, что к вам с проверкой пожалуют представители фискальных служб и это нарушит рабочий ритм.

Тельцам сегодня удастся добиться определенных успехов в работе благодаря теплым отношениям и взаимовыручке с коллегами. Если прежде с кем-то из коллег у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Ваша конструктивная работа будет замечена и поддержана руководством. Хорошо идет работа по подготовке финансовых отчетов.

Хорошо сложится этот день для Близнецов, имеющих профессии, связанные с искусством или со свободным графиком работы. Работники рекламных агентств и туристических бюро, а также устроители выставок и презентаций получат выгодные заказы. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле и при транспортных услугах. Вместе с тем плановые текущие работы по графику могут быть нарушены.

У Раков хороший день для урегулирования вопросов с задолженностью. Если у вас есть крупные долги, то можете попытаться договориться о рассрочке по платежам. Это удачный день для решения вопросов по оформлению сделок с недвижимостью. Если планируете вложения в строительство или ремонт, заранее оцените расходы, сроки и возможности своего бюджета. Вам удастся добиться быстрого продвижения бумаг в процессе их согласований по инстанциям.

Сильной стороной Львов сегодня станет умение извлекать выгоду из деловых связей и контактов. Прислушивайтесь к той информации, которая будет поступать к вам от знакомых, родственников и средств массовой информации. Наверняка там вы обнаружите подсказки для решения важных вопросов, которые как раз сегодня будут стоять на повестке дня. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле.

Девы смогут добиться наибольших результатов в работе, если проявят смекалку и трудолюбие. Сегодня могут вырасти ваши доходы, и в целом вы почувствуете, что финансовые дела постепенно складываются удачнее. Во многом это будет связано с хорошими отношениями в трудовом коллективе, благодаря чему вы будете обеспечены выгодными заказами. Старайтесь правильно распределить рабочее время – это поможет вам не допустить отставания от графика.

Весы сегодня почувствуют эмоциональный подъем, который, однако, не помешает вам справляться с делами. Благодаря возросшей энергии и личному обаянию вы сумеете найти решения для многих вопросов. В вашей предприимчивой позиции – залог успеха. Вместе с тем это не лучший день для внедрения в производственный процесс новинок науки и техники. Отношения с коллегами складываются неровно.

Звезды советуют Скорпионам в этот день не спешить с новыми инициативами и сначала сосредоточиться на текущих рабочих задачах. Стремление заявить о себе и своих амбициях может привести к прямо противоположному результату и навредить деловой репутации. Это особенно касается ведущих менеджеров и тех, кто является «лицом» фирмы. Попытка скорректировать свой имидж вряд ли будет успешной.

Чтобы Стрельцам проявить себя успешно в этот день, звезды советуют держаться поближе к коллективу. Общественная работа может принести полезные знакомства, но перед согласием стоит оценить оплату и затраты времени. Деловые связи пригодятся в будущем, однако они не заменяют достойных условий труда. Можно покупать транспортные средства и электронную технику для фирмы.

Хорошее время для тех Козерогов, которые ориентированы на карьерный рост и конкретную практическую работу. Звезды советуют вам ничего не менять в сложившемся стиле работы. Сохраняйте последовательность в поступках и продолжайте несмотря ни на что продвигаться к своим стратегическим целям – только в этом случае вы добьетесь успеха. Информационный фон крайне нестабилен.

Водолеям сегодня выгоднее поступать по собственному разумению. Гораздо сложнее придется тем, кто лишен самостоятельности в поступках и вынужден действовать по указке начальства. Что бы вы ни делали, вы рискуете навлечь на себя недовольство начальства. Возможны выговоры и штрафные санкции. Старайтесь смотреть вперед и мыслить более масштабно. Хорошо в этот день отправляться в командировку.

Звезды не советуют Рыбам проявлять инициативу в завязывании деловых отношений с иностранными партнерами. Под вопросом оказывается деловая репутация. Менеджеры могут допустить ошибку, что негативно отразится на их авторитете. Это не лучшее время для тех, кто работает в рекламном бизнесе. Вместе с тем это прекрасное время для получения дополнительных доходов от подработки на полставки или по совместительству.