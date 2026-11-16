Ищите опору в людях старше и опытнее вас, занимающих более высокое положение. Если таковым является ваш начальник, можете рассчитывать на его помощь и поддержку. Если вы сами руководитель, ожидайте хороших новостей. Водолеям отличный день для обмена опытом с коллегами и единомышленниками, а также для размышлений о будущем бизнеса и его перспективах. Ставьте перед собой масштабные задачи — многие планы имеют шансы на реализацию.

У Овнов прекрасный день для расширения деловых связей и знакомства с новыми людьми, которые могут оказаться полезными в работе. Звезды рекомендуют вам чаще прислушиваться к мнению партнеров и, по мере возможности, делегировать им часть своих полномочий. Также если вы выполняете клиентские услуги, то максимум внимания уделите пожеланиям заказчиков. Наиболее предпочтительна открытая деятельность – так вы станете более популярны.

Тельцам сегодня лучше всего дается практическая работа с уклоном на ремесленничество. Предпочтителен физический труд и работа с техническим оборудованием, станками и механизмами. Стажеры и практиканты могут улучшить навыки работы с инструментами. У технически одаренных Тельцов появятся интересные идеи, которые удастся реализовать. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия.

Хороший день для Близнецов, работающих в сфере услуг. Ваша клиентская база может существенно вырасти, и ваши услуги могут пользоваться возросшей популярностью. Это также хорошее время для творческих профессий, демонстрации на публике своих талантов (артисты, музыканты). Можно успешно проводить рекламные акции, заниматься устроением выставок, конкурсов, соревнований.

Для Раков этот день складывается успешно для благоустройства своего рабочего места, проведения ремонтных и отделочных работ в помещениях, генеральной уборки и в целом для наведения порядка в делах. Звезды советуют отдавать предпочтение текущим делам и не откладывать ничего в «долгий ящик». Дела идут хорошо еще и потому, что с коллегами устанавливаются конструктивные отношения.

Этот день удачно сложится для Львов, занимающихся торговыми операциями. При оптовых закупках для перепродажи могут появиться интересные предложения, но стоит заранее проверить спрос и расходы. Вы сможете открыть выгодные логистические маршруты. Успешно проходят деловые встречи и поездки. Процветает сетевой маркетинг. Встречи с потенциальными заказчиками и подписчиками пройдут не напрасно.

Девы почувствуют, как их финансовое положение становится более стабильным и устойчивым. Этому в немалой степени способствует ваше умение грамотно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. Это хороший день для приобретения добротных вещей длительного пользования. Если вы собираетесь начинать стройку, то этот день как никакой другой подходит для закупки строительных материалов.

Весы в этот день способны на взвешенные решения. Старайтесь с утра составить себе четкий план действий. Основное внимание уделите развитию и укреплению деловых связей. Будьте внимательны к поступающей информации – там найдется много полезного для решения ваших вопросов. Знакомства, которые произойдут, имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое партнерское сотрудничество.

У Скорпионов благоприятный день для поиска подходящей подработки. Если вы проявите настойчивость, то можете найти вариант работы на полставки или по совместительству. Не спешите с громкими заявлениями о своих планах: лучше спокойно выполнять намеченные задачи, чтобы результаты говорили сами за себя. Растут доходы от добычи и переработки морепродуктов, гостиничного и ресторанного бизнеса и выполнения частных заказов.

Стрельцам звезды советуют проявлять инициативу как можно активнее и при этом стараться не действовать в одиночку. Вы будете гораздо эффективнее, если включитесь в какой-либо творческий коллективный процесс. Возможно, вас попросят помочь с какой-то работой на общественных началах. Если условия вам подходят, это даст возможность познакомиться с опытными людьми и узнать что-то полезное для себя.

У Козерогов прекрасный день, когда ваши планы относительно карьерного роста могут стать реальностью. Ищите опору в людях, старше и опытнее вас, занимающих более высокое по статусу положение. Если таковым является ваш начальник, то можете рассчитывать на его помощь и поддержку. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то ожидайте хороших новостей.

У Водолеев отличный день для обмена опытом с коллегами и единомышленниками. Возможны дальние поездки с целью выяснения перспектив для ведения бизнеса в других регионах. Сегодня звезды советуют вам подумать о будущем своего бизнеса, о перспективах его развития и роста. Старайтесь ставить перед собой масштабные задачи. Многие планы, которые вы сегодня для себя составите, имеют шансы на реализацию.

Рыбы могут рассчитывать на успехи в делах только в том случае, если займут активную позицию и при этом не будут бояться в некоторых случаях идти на разумный риск. Большое значение приобретает работа в плановом режиме, а также ваша личная целеустремленность и последовательность в действиях. Именно такой подход к делу будет вознагражден новыми достижениями.