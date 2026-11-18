Наиболее важные дела лучше запланировать на первую половину дня — она наиболее продуктивна для деловой активности. Особенно удачно пойдут дела у тех, кто профессионально занимается продвижением и раскруткой бизнеса: работников дизайнерских и рекламных студий. Также это хорошее время для получения информации, деловых поездок, встреч и знакомств, проведения переговоров и подписания договоров.

Овен

Овны сегодня смогут значительно укрепить свой авторитет среди коллег. Старайтесь наиболее важные дела запланировать на первую половину дня, которая будет наиболее благоприятной для деловой активности. Особенно удачно пойдут дела у тех, кто профессионально занимается продвижением и раскруткой бизнеса. Прежде всего, это относится к работникам дизайнерских и рекламных студий.

Телец

У Тельцов это удачный день для того, чтобы укрепить безопасность своей фирмы и материальных ценностей. Первая половина дня особенно благоприятна для решения вопросов строительства, техники, сферы услуг, недвижимости. Например, при покупке и продаже недвижимости или заключении договоров аренды важно проверить документы и условия

Близнецы

Близнецы сегодня будут склонны активировать свои деловые связи. Прекрасное время для получения информации, для деловых поездок, встреч и знакомств, проведения переговоров и подписания договоров. Обращайте внимание на новых людей, которые появятся сегодня в поле вашего зрения. Старайтесь вести себя открыто и прямо – это будет способствовать установлению честного партнерства.

Рак

У Раков отличное время для успешной работы практически в любой сфере деятельности. Выполнение некоторых задач, возможно, потребует физических усилий или использования различных инструментов и механизмов. При такой работе особенно важно учитывать свое самочувствие, разумно распределять нагрузку и не забывать о технике безопасности. Общему успеху способствуют хорошие отношения в коллективе.

Лев

Львы почувствуют прилив энергии и готовность пойти на смелые начинания. Возрастает ваше творческое начало, что позволит по-новому взглянуть на ставшую привычной работу. Главное сейчас – обрести интересную идею, которая сможет обогатить ваши представления о работе. Рекомендуется экспериментировать, пробовать на практике новые подходы к выполнению тех или иных дел.

Дева

Девы сегодня могут получить дополнительный источник доходов от работы по совместительству или на полставки. Этот день располагает к тихой и уединенной исследовательской работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Это разного рода индивидуальный надомный труд или самостоятельная творческая работа в мастерской (художник, скульптор). Хорошее время для оформления аренды.

Весы

У Весов сегодня активизируется интеллектуальная деятельность, благодаря чему вы сможете получить достоверную информацию и принимать более взвешенные решения. Обязательно прислушивайтесь к советам друзей и обменивайтесь с ними своими планами на будущее. Если в делах возникнут непредвиденные трудности, вы сможете найти нестандартные решения и постепенно наладить работу. Работа на перспективу будет оправдана.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам проявить смелость и настойчивость в достижении своих целей – только в этом случае вы будете вознаграждены. Вам могут поручить выполнение ответственной работы. Удастся добиться позитивных сдвигов как в плане карьерного роста, так и при выполнении наиболее сложной и трудоемкой работы. Индивидуальные предприниматели могут получить выгодные заказы.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют проявлять личную инициативу в решении сложных вопросов развития бизнеса. Сегодня вы почувствуете усиление эмоциональности в себе, однако это не помешает вам добиваться положительных результатов в работе. Немалую роль тут сыграют ваши деловые связи с партнерами из других регионов. Удачнее всего дела пойдут у тех, чья работа имеет отношение к менеджменту.

Козерог

Один из лучших дней для Козерогов, имеющих свой бизнес, чтобы урегулировать вопросы задолженностей по налогам. Также это хороший день для истребования долгов с бывших деловых партнеров. Работники ночных заведений, гостиниц, ресторанов смогут получить дополнительные доходы. Вместе с тем при обсуждении доходов и расходов важно проявлять такт, а финансовые решения принимать обдуманно и без лишней спешки.

Водолей

Водолеям звезды советуют уделять больше внимания укреплению делового партнерства и дружеским связям. Для успешного ведения дел важны контакты с женщинами – партнерами или сотрудницами. Именно через них вам придут подсказки для верных решений. Пригласите партнера для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке. Это сделает отношения более доверительными.

Рыбы

У Рыб замечательный день для работы по заранее составленному графику. Эффективность вашей работы значительно вырастет, если вы с самого утра составите себе четкий план действий. Именно правильное распределение рабочего времени – ключ к успеху всего дня. Руководящие работники могут положиться на надежность и исполнительность подчиненных. Хороший день для наведения порядка в делах.