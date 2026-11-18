Возможны проблемы в общении, особенно с женщинами-партнёрами и коллегами. Игнорирование их интересов и идей окажет неблагоприятное впечатление на окружающих и может осложнить дальнейшее сотрудничество. По мере возможности рекомендуется отложить деловые поездки и встречи. Если избежать общения не удаётся, проявите максимум такта и внимания к чужим предложениям.

Овен

У Овнов сегодня может возникнуть соблазн потратить свои финансовые ресурсы на удовольствия и развлечения. Совершенно неделовой подход к деловым вопросам может обернуться для вас финансовыми убытками. Будьте внимательнее при работе с цифрами. Не исключены ошибки при заполнении платежных данных при денежных переводах с отправкой денег не по назначению.

Телец

Наибольшую проблему для деловой жизни Тельцов может составить напряжение в отношениях с членами семьи и с деловыми партнерами. Особенно это относится к тем, кто ведет совместный бизнес на одной территории: например, к семейным предприятиям или партнерам, работающим в общем арендованном помещении. Одной из причин напряжения могут стать неоплаченные счета по коммунальным платежам.

Близнецы

У Близнецов сегодня может сложиться напряженный день для деловой активности. Возможны проблемы в деловых отношениях и общении, особенно с женщинами-партнерами и коллегами. Игнорирование их интересов и идей окажет неблагоприятное впечатление на окружающих, вступающих с вами в контакт. По мере возможности рекомендуется отложить деловые поездки и встречи.

Рак

У Раков этот день отмечен мелкими неудачами в делах, которые в первую очередь отражаются на материальном положении. Наиболее вероятной причиной убытков может стать ваше излишне расточительное поведение, недостаточно продуманные траты, часто на те товары и предметы, которые не являются необходимостью. Бизнесменам не рекомендуется делать закупки партий товара оптом.

Лев

У Львов этот день может быть связан с неприятностями. Дело в том, что сегодня вы будете склонны действовать излишне индивидуально и не учитывать интересы окружающих. Это может усилить напряженность в контактах. Особенно это относится к членам семьи. Если ваша работа каким-то образом зависит от отношений в семье, то этот день может запомниться как неблагоприятный.

Дева

Девы сегодня почувствуют, что их активность кто-то или что-то пытается ограничить. Что бы вы ни делали, почти в каждом деле могут возникать препятствия и неожиданные задержки. По крайней мере, сегодня будет непросто увидеть ощутимые результаты своих усилий, несмотря на потраченное время. Вам может быть трудно самостоятельно принимать решения из-за потока противоречивой и недостоверной информации, поступающей из разных источников.

Весы

Весы сегодня склонны будут излишне оптимистично оценивать свои финансовые возможности и степень дружеской поддержки ваших начинаний. Если вы попросите друзей и единомышленников принять посильное финансовое участие в ваших проектах, то, возможно, будете неприятно удивлены их отказами. Старайтесь в этот день вообще не вступать в финансовые отношения с друзьями.

Скорпион

Скорпионам сегодня, возможно, придется отстаивать свою позицию перед начальством. Это может негативно отразиться на карьере. День особо неблагоприятен для визитов к начальству, влиятельным лицам. Старайтесь ограничивать себя рамками своей работы и не выходите с особыми инициативами к начальству. Не следует делать то, о чем вас никто не просит.

Стрелец

Стрельцам сегодня придется уделить больше внимания деловым формальностям и рабочим документам. Даже привычные вопросы могут потребовать дополнительных согласований, а встречи с представителями государственных служб – времени и терпения. Старайтесь заранее уточнять требования и готовить необходимые бумаги. В любом случае такие организационные вопросы могут нарушить отлаженный рабочий ритм.

Козерог

Козерогам вряд ли удастся поработать сегодня в плановом режиме. Чаще обычного будут возникать неожиданные изменения во внешних обстоятельствах, которые потребуют оперативного вмешательства. В результате работа по графику может быть сорвана и вам придется заниматься совсем не теми делами, на которые вы рассчитывали. Избегайте ситуаций, связанных с повышенным риском технической поломки.

Водолей

Внешний мир сегодня может предъявить Водолеям жесткие требования. Например, работники сферы услуг чаще обычного будут сталкиваться с неординарным поведением клиентов. Старайтесь идти на уступки и сглаживать противоречия. Не забывайте о том, что клиент всегда прав. В противном случае на вас может поступить жалоба начальству от недовольного клиента с неприятными разбирательствами.

Рыбы

Рыбы сегодня могут почувствовать нежелание выполнять свои повседневные обязанности по работе. Не исключено, что вы опоздаете на работу или отлучитесь с рабочего места надолго. Это не останется незамеченным, и вы рискуете получить служебное взыскание. Помните, что сегодня от вас требуется строгое выполнение приказов и распоряжений начальства. Возможен конфликт с коллегами.