Важно слушать не только слова, но и подтекст, доверять интуиции и вовремя прояснять щекотливые детали. Если хочется уединения — возьмите паузу, но не поддавайтесь мнительности.

Овен

В этот день Овны могут прятать свои чувства или делать вид, что любовные переживания не имеют для них большого значения, но на самом деле эмоции будут иметь над ними большую власть. За маской мнимого равнодушия или вынужденной отстраненности может скрываться страстная натура или романтик-идеалист.

Телец

Сегодня в общении с близким человеком Тельцы могут рассчитывать на сохранение вчерашней эмоциональной атмосферы, располагающей к пониманию. Чем больше в отношениях «слепых пятен» и потенциальных очагов беспокойства, тем больше оснований прямо сейчас прояснить связанные с ними щекотливые детали.

Близнецы

Близнецам стоит учитывать, что сегодня картина любовных отношений и романтических чувств лишь отчасти описана словами. Не менее важен подтекст, который реально уловить лишь на уровне эмоций и ощущений. Не распознав его, есть риск неверно оценить характер событий и поддаться ненужному пессимизму.

Рак

Сегодня влюбленные Раки могут рассчитывать на подходящий психологический фон, который будет в целом согласован с их планами и настроением. Тонкое внутреннее чутье не даст им впасть в лишние иллюзии. Им не стоит откладывать завершение разговора, прояснение истины и уточнение важных договоренностей.

Лев

Этот день склоняет Львов к пассивности и чувствительности. Они станут менее решительными, более мечтательными или мнительными. Бурным любовным авантюрам они могут предпочесть уединение, а выяснению отношений задушевный разговор. Им важно не поддаться негативным эмоциям и дурным предчувствиям.

Дева

Девам стоит помнить, что сегодня в их общении с объектом симпатий сыграет большую роль эмоциональный фон и психологический бэкграунд. Не исключено, что интонация (в том числе и их собственная) скажет больше, чем слова. Если в этот день упорно преследуют смутные ощущения, стоит к ним прислушаться.

Весы

Сегодня влюбленные Весы верны своим вкусам и чувствам, но их может смущать обстановка и психологическая атмосфера. Не исключено, что их будет весь день интриговать поведение партнера – например, его молчание, физическое отсутствие или упорное нежелание проявлять конкретную обещанную инициативу.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня они вправе дать волю своим истинным чувствам и довериться своей интуиции. Это день, когда можно и нужно слушать свое сердце и внутренний голос. Они подскажут не только подходящие к случаю слова, но и момент, когда тема для разговора исчерпана.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит удивляться, если их будет упорно преследовать желание побыть в одиночестве. Если эта потребность сильна, ничто не мешает им взять в романтическом общении паузу – но при этом важно помнить, что она способна дать дополнительное поле для фантазий и интригующих домыслов.

Козерог

Козерогам стоит быть внимательнее к ходу сегодняшней личной беседы или переписки, а также к процессу собственных размышлений и фантазий на темы любви и отношений. Особенно важно вовремя уловить момент возможного ухода в иллюзии – в противном случае возрастет риск забыться и начать строить замок на песке.

Водолей

Сегодня во внешней канве личной жизни Водолеев может наступить пауза. Не исключено, что она будет заполнена красочными живыми воспоминаниями о недавних событиях и попытками спрогнозировать их вероятное дальнейшее развитие. Отношения могут подпитываться интригой ожидания, опасения или предвкушения.

Рыбы

Влюбленным Рыбам стоит учитывать, что сегодня они склонны смотреть на отношения через свои личные эмоциональные фильтры, не всегда корректно отражающие реальность. Многие Рыбы будут тонко чувствовать все нюансы обстановки в моменте, но рискуют сделать из своих ощущений неверные выводы на будущее.