Но ничто не бывает случайным: возможно, это намёк на то, что стоит лучше разобраться в своих новых идеалах и ценностях. Козерогам пригодится доля скепсиса и осторожности, иначе можно совершить серьёзную ошибку или столкнуться с плодами печального прошлого опыта. Это не лучшее время для свиданий, важных шагов и ответственных решений.

Сегодня не в интересах Овнов отправляться на свидание или пытаться обратить на себя чужое внимание. Они могут оказаться не в лучшей форме или в невыгодной для себя роли. Одни Овны столкнутся с внешними помехами, другие рискуют создать себе проблемы сами – например, поддавшись каким-то иллюзиям.

Сегодня Тельцам станет труднее добиться ясности и приблизиться к истине. Даже находясь в одном шаге от понимания причин происходящего, они могут что-то упускать. Не исключено, что их роман будет окружать «мутная» психологическая атмосфера или они допустят ошибку, пытаясь угадать планы партнера.

Сегодня будущее любовных отношений частично покрыто для Близнецов туманом, что дает им простор для конструирования сценариев и игры воображения. Что именно рассмотрят они на размытом горизонте, зависит от их настроения и фантазии. Они могут мечтать о романтике, тайне или сохранении права на выбор.

Ракам звезды подсказывают, что сегодня им важно не оказаться в ловушке иллюзий. Отлично разбираясь в психологической подоплеке своего романа, они рискуют ошибиться в оценке того, как их отношения будут воспринимать окружающие. Возможно, они будут заблуждаться насчет формата отношений или их влияния на карьеру.

Ситуации этого дня направляют Львов на правильный путь и подсказывают им верную линию поведения в отношениях, но скорее в долгосрочной перспективе. В данный момент они могут считать, что судьба урезала их свободу, а партнеру они могут казаться излишне зацикленными на своих идеалах и принципах.

В этот день Девы вступают на зыбкую почву иллюзий, что может сыграть с ними плохую шутку в личной жизни. Им желательно отложить в этой сфере любые решения, особенно те, что кажутся идеальными и в данный момент представляются единственно верными. Ясность и прозрачность могут оказаться обманчивыми.

Весам этот день может принести новые надежды, но не обещает полной ясности. Не исключено, что для них что-то будет оставаться загадкой – например, истинное настроение партнера. Звезды советуют не форсировать события и вести себя сдержанно. Завтра ситуация станет динамичнее и многое прояснится.

Скорпионам стоит помнить, что сегодня легко столкнуться с недоразумением, заблуждением или обманом. Роман может развиваться в неопределенной обстановке или в атмосфере сплетен. Попытка устроить свидание может обернуться его отменой или неким разочарованием, которое испортит задуманное впечатление.

Сегодня Стрельцы могут оказаться в плену сомнений или чрезмерного идеализма, который помешает им включиться в любовную игру с должным энтузиазмом и повести ее с полной отдачей. Не исключено, что вплоть до ночи они будут мечтать вместо того, чтобы действовать, или будут вынуждены чего-то ждать.

Сегодня Козерогам пригодится доля скепсиса и осторожности, иначе они могут совершить серьезную ошибку в построении отношений или столкнуться с плодами печального прежнего опыта в личной жизни. Это не лучшее время для свидания, важного шага, знакомства, а также для оценок и ответственных решений.

В этот день судьба может принести влюбленным Водолеям новые заминки вместо желаемой ясности и динамики. Нетерпеливым Водолеям это может испортить уже составленные планы, а мнительным внушить уныние. Звезды намекают, что все не так плохо, но нужно терпение, так как пауза может продлиться до завтра.

Влюбленным Рыбам стоит помнить, что сегодня для них возрастает вероятность препятствий и разочарований. Многие Рыбы обнаружат, что оказались еще дальше от своей цели, чем думали. Но ничто не бывает случайным: возможно, это намек, что им следует получше разобраться в своих новых идеалах и ценностях.