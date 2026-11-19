Однако негативная окраска дня может проявиться косвенно — через деловых партнёров. Если ваш бизнес плотно завязан на партнёрство, вы станете свидетелем проблем в делах партнёра: он может понести убытки и нуждаться в вашей финансовой поддержке. Постарайтесь заранее оценить свои возможности и не брать на себя лишних обязательств.

Каких-то значительных событий у Овнов сегодня не предвидится. Вас может ожидать обычный рядовой день. Однако вы можете столкнуться с мелкими неприятностями. Например, это не лучший день для приема иностранных партнеров и связанных с этим представительских расходов. Планы на повышение профессионального статуса за счет защиты дипломной работы, диссертации могут провалиться.

У Тельцов не лучший день для проведения финансовых операций и оплаты покупок. Те, кто занят внешнеторговыми операциями, могут столкнуться с трудностями юридического характера на транспорте. Возможно, ваш груз будет надолго задержан на таможне. Могут осложниться дела с учебой у студентов. По мере возможности рекомендуется отложить сдачу экзаменов и зачетов на другой день.

В этот день Близнецам, скорее всего, удастся избежать серьезных неприятностей в профессиональной сфере и сосредоточиться на привычных задачах. Однако вы можете почувствовать его негативную окраску косвенным образом, через своих деловых партнеров. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то вы станете свидетелями проблем в делах партнера. Он может понести убытки и будет нуждаться в вашей финансовой поддержке.

Сложный день ожидает Раков, занимающихся подбором и расстановкой кадрового состава в фирмах. Работодатели отметят большую текучку кадров и нехватку квалифицированных специалистов. Вам следует быть готовыми к тому, что договорные обязательства будут нарушены. Работа с постоянными заказчиками осложняется из-за нарушения сроков выполнения работы. Делопроизводители допускают много ошибок.

Этот день может стать проблемным для тех Львов, которые имеют ненормированный рабочий день или свободный график работы. Привычка откладывать на последний момент выполнение текущих дел может сыграть с вами злую шутку. Вы можете просто физически не успеть закончить работу в срок. Звезды советуют не откладывать в долгий ящик те дела, которые можно выполнить сразу по мере их поступления.

Этот день сложится неблагоприятно для Дев, специализирующихся на использовании ресурса недвижимости. С торможением ритма работы столкнутся работники складских помещений. Не рекомендуется заключать сегодня сделку на аренду. Не лучшим образом идут дела в семейном бизнесе, на строительных площадках, в ремонтных мастерских, в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Если Весы планировали сегодня переезжать офисом на другой адрес, то звезды советуют выбрать для этого другой, более благоприятный день. В противном случае в суматохе переезда можно потерять важные документы или повредить имущество, за которое вы отвечаете. В этот день многие из вас столкнутся с трудностями при контактах с людьми. Запланированная деловая встреча может сорваться из-за недостаточно четкой предварительной договоренности.

Скорпионам звезды не советуют сегодня заниматься заключением торговых сделок и приобретением транспортных средств. Следует более осторожно вести себя с теми новыми людьми, которые будут появляться в поле вашего зрения. Не исключено, что вас попытаются ввести в заблуждение и обмануть. Не давайте в руки посторонним людям свои личные вещи (мобильный телефон, сумочку).

Звезды не советуют Стрельцам принимать ответственные решения относительно ведения бизнеса. Особенно следует воздержаться от запуска новых проектов. Дело в том, что сегодня вы не будете располагать всей необходимой информацией и вам будет трудно принимать взвешенные решения. К тому же вам может быть непросто заранее оценить финансовые последствия своих действий.

Козерогам сегодня следует очень внимательно отнестись к тем людям, которые будут искать с вами контакта. Дело в том, что в этот день вас могут ввести в заблуждение, предоставив информацию из сомнительных источников. Если довериться таким сведениям и использовать их в работе, это может обернуться материальными убытками. Многие события будут содержать скрытые причины, неочевидные для стороннего наблюдателя.

Попытки Водолеев обрести несколько большую свободу в действиях могут быть обречены на неудачу. Вы будете чувствовать, что на пути к заветной цели имеется некое препятствие, которое непросто распознать и еще труднее преодолеть. Это неблагоприятный день для больших физических нагрузок. Возможно ухудшение самочувствия и снижение уровня работоспособности.

Рыбы сегодня могут быть близки к получению желаемого результата, однако что-то или кто-то может этому помешать. Вы чаще, чем обычно будете сталкиваться с мелкими препятствиями, отвлекающими моментами, несогласованностью в действиях. Работа по графику будет срываться, а сроки придется сдвигать. Постарайтесь исключить влияние коллектива на принимаемые вами решения.