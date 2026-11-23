Это не лучший день для аналитической работы с информацией: будет приходить много ложных сведений, поэтому не торопитесь делать выводы и принимать решения. Также возможны дополнительные запросы и проверки, которые временно замедлят привычный ритм работы.

Овнам звезды не советуют торопиться с делами с утра. В это время у вас могут быть непредвиденные осложнения в делах, связанные с изменением внешних обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства могут потребовать вносить коррективы в текущие планы. Работа в составе группы складывается неудачно. Во второй половине дня положительные тенденции берут верх над негативом.

Тельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют проявить больше внимания к деловым партнерам. В первой половине дня возрастает вероятность нарушения договорных обязательств и осложнений в деловом сотрудничестве. Те, кто занят в сфере услуг, могут столкнуться с клиентами, недовольными качеством предоставляемых услуг. В случае серьезных споров недовольные клиенты могут обратиться к начальству с жалобами на вас или на качество работы.

С утра Близнецы почувствуют усиление требований начальства к дисциплине труда. Не допускайте опозданий и не покидайте надолго свое рабочее место. Особенно это может затронуть тех, кто работает вдали от родного дома, в другом городе или вахтовым методом. Некоторые из вас сегодня будут недовольны условиями труда и отношениями с коллегами в трудовом коллективе.

Звезды не советуют Ракам тратить деньги на приобретение товара на оптовых складах с целью перепродажи его в розницу. Потраченные сегодня деньги не принесут вам желаемой отдачи ввиду того, что купленный товар может оказаться неликвидным. Неудачно пойдут дела у тех, кто связан с индустрией развлечений, отдыха и моды. Вторая половина дня сложится благоприятно для текущих работ по графику.

У Львов, владеющих магазинами и офисами, первая половина дня может быть хлопотной. К вам с проверкой могут прийти представители фискальных служб. Часть времени будет потеряна на непроизводственные дела, и это может нарушить отлаженный рабочий ритм. Возможны штрафные санкции и иного рода взыскания. Вторая половина дня сложится успешно для деловых контактов.

Звезды советуют Девам сегодня избегать деловых встреч и контактов. Информация, которая будет поступать к вам, не поможет в решении деловых вопросов, а, скорее, отвлечет вас от непосредственного выполнения своих обязанностей. Старайтесь не вести разговоров на посторонние темы с коллегами в трудовом коллективе и не ввязывайтесь в выяснения отношений. Вместе с тем это хороший день для строителей.

Весам сегодняшний день может запомниться острой нехваткой финансовых ресурсов. Возможно, это произойдет из-за задержки с денежным переводом на ваши счета, что может привести к кассовому разрыву. Также звезды советуют подойти критически к своим статьям расходов. При внимательной проверке может выясниться, что значительная часть запланированных расходов не является срочной и некоторые покупки вполне можно отложить.

Скорпионам в первой половине дня полезно будет совсем отказаться от инициативы в делах. Если вы откажетесь от лишних инициатив, но продолжите следить за текущими делами, ситуация может сложиться лучше, чем при активном вмешательстве. Дело в том, что любые действия, предпринятые по вашей личной инициативе, часто будут приводить к обратному эффекту. Во второй половине дня вас могут попросить поработать сверхурочно.

Звезды советуют Стрельцам крайне осмотрительно отнестись к тем людям, которые будут искать с вами встречи. Дело в том, что сегодня в первой половине дня в поле вашего зрения часто будут появляться люди с нечестными намерениями. Также это не лучший день для аналитической работы с информацией. Вам будет приходить много ложных сведений, поэтому не торопитесь делать выводы и принимать решения.

Чтобы Козерогам избежать сегодня неприятностей, звезды советуют по возможности уклониться от участия в коллективных действиях. Держитесь подальше от той работы, где не обозначена четко персональная ответственность каждого за выполнение конкретного дела. Подобное нередко происходит при работе в группе, когда отдельные предложения остаются незамеченными на фоне мнения большинства. Руководящим работникам во второй половине дня придут хорошие новости.

Водолеям на этот день звезды советуют забыть о своих карьерных устремлениях. Велика вероятность того, что ваши личные устремления войдут в конфликт с мнением начальства. Например, вы можете предпринять некие действия по личной инициативе, которые будут крайне негативно восприняты начальством. Вас могут обвинить в самоуправстве, превышении полномочий и выходе за рамки своих компетенций.

В первой половине дня звезды советуют Рыбам внимательно подготовить необходимые документы и при возникновении вопросов обратиться к юристам. Если необходимо подать иск о возмещении материального ущерба, ориентируйтесь на установленные законом сроки и рекомендации специалистов. Бизнесменам может потребоваться время на уточнение документов и согласование отдельных рабочих вопросов. Не исключены дополнительные запросы и проверки, которые временно замедлят привычный ритм работы.