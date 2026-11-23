Возможно, сыграет роль неожиданное появление определенного человека (друга, иностранца, учителя, попутчика). Яркий момент в духовной жизни или интеллектуальной сфере может сопровождаться техническими заминками в текущих делах. Могут непредсказуемо вести себя нужные люди, удивлять и капризничать питомцы, возникать сюрпризы и сбои, требоваться обновления. Возможны переносы поездок и помехи при попытке приступить к работам.

Сегодня Овнам придется учитывать риск заминок в задуманных делах из-за неожиданных пауз, обновлений и сюрпризов. Может сорваться покупка или командировка, возникнуть сложности с записью на прием, организацией технического обслуживания или поиском помощника. В то же время могут появиться дополнительные хлопоты, не связанные с прежними планами: срочное поручение, новая работа или другая забота, которая потребует внимания в ближайшие дни.

В первой половине этого дня Тельцы могут оказаться сильно зависимы от своего настроения и самочувствия. Многое они будут склонны принять близко к сердцу, особенно если рождены в середине мая. Утро вполне может начаться для них с прилива надежды, подъема аппетита или какой-то прихоти, не исключена и вспышка негативных эмоций. Вечер поможет им отвлечься от своих переживаний и ощущений на внешние события.

Близнецам стоит помнить, что этот день способен склонить их к внезапным капризам и переменам, демонстративной независимости и свободолюбивым импульсам – что может создать им проблемы в семье, повлиять на их репутацию в целом или на отношения с конкретным человеком. Есть риск повести себя чересчур экстравагантно и неуживчиво, создав тем самым почву для обострения личного конфликта или конкуренции.

Ракам стоит помнить, что сегодня трудно рассчитывать на привычный ход событий. В первой половине дня возможен запоздалый порыв, из-за которого удача будет упущена. Во второй половине дня возрастет вероятность непредсказуемых моментов. Может неожиданно повести себя друг, партнер или помощник. Возможно, придется иначе взглянуть на перспективу поездок, лечения, выполнения работ или обращения в сервис.

Сегодня утром Львы рискуют зайти в тупик либо из-за стечения внешних обстоятельств, либо из-за своих больших надежд и запросов. Многим Львам станет очевидна необходимость сменить тактику на более прагматичную (что может вызвать у них раздражение, если они привыкли к «широким жестам»). Вечером Львы заметят новые перспективы и смогут лучше понять распределение ролей в отношениях с другом или компанией друзей.

Сегодня звезды советуют Девам избегать начинаний: есть риск стартовать слишком рано и начать играть по чужим правилам вместо своих (в том числе это касается планов расширения возможностей и сотрудничества с иностранцами). Вторая половина дня вполне может принести сюрприз от друга, заказчика, домочадца, арендодателя или другого значимого лица, намекнув на возможный очаг раздора во взаимодействии с ним.

Сегодня утром звезды рекомендуют Весам остерегаться лишних расходов, к которым их могут подтолкнуть окружающие или собственное желание во что бы то ни стало испытать удачу. Вторая половина дня покажет общий правильный вектор дальнейшего духовного и интеллектуального обновления и развития (и даже, возможно, укажет на конкретного человека, с которым по пути), но могут возникнуть заминки с технической реализацией идеи.

В первой половине этого дня Скорпионам не стоит игнорировать игру чужих эмоций, особенно недружелюбных: даже если напряжение сейчас не приведет к открытому спору, оно может отразиться на поведении людей позже. Во второй половине дня лучше заранее учесть риск сюрпризов и заминок, которые могут возникнуть при попытке внедрить новшество, сменить тактику или начать работы. Возможно, удивят или подведут друзья.

Во второй половине дня Стрельцам важно аккуратнее выбирать окружение и манеру поведения, правильно реагировать на неожиданные импульсы извне. Не повредит осторожность Стрельцам, которые находятся на виду, ищут популярности, вступают в должность или в новое сообщество: в такой момент могут появиться предпосылки не только для дружбы и успеха, но и для сюрпризов, личных конфликтов или конкуренции.

Козерогам стоит учитывать, что сегодня здравый смысл и продуманный план управляют лишь частью их дел. Вторая половина дня докажет, что не стоит сбрасывать со счетов случайности, непредвиденные перемены и чужие капризы. Не исключено, что вдруг изменится самочувствие или заметно изменятся привычные условия работы, понадобится пересмотреть привычные планы, появятся проблемы у питомца или придется иметь дело с новым человеком.

Сегодня звезды советуют Водолеям воздерживаться от важных действий и решений в первой половине дня. В это время легко поддаться лишним эмоциям или расточительности, переоценить свои проблемы или чужие возможности. Новый неожиданный, но правильный импульс судьба даст во второй половине дня. Это может быть внезапное открытие, появление оригинальной идеи, друга или потенциального единомышленника.

Сегодня Рыбам не стоит тратить весь свой потенциал утром, так как вечером им не помешают самообладание и ясность целей. Вполне может появиться важный человек, потребоваться обновление в доме, возникнуть непредвиденная ситуация, требующая быстрой реакции. Стоит внимательнее относиться к новым предложениям и решениям: поспешный выбор порой приводит к неожиданным последствиям (в том числе к личным разногласиям и затяжным спорам).