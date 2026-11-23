Возможна потеря душевного равновесия и некоторые перегибы в отношениях. Однако вторая половина дня пройдёт удачнее, если сменить обстановку и проявить больше дружелюбия. Весам, жаждущим изменений, стоит дождаться именно этого времени: оно напомнит о наилучших вариантах развития отношений, которые уже есть в вашем распоряжении.

Влюбленным Овнам сегодня станет трудно или невозможно вести себя по-старому, но и новый образ действий может быть пока недоступен. Во второй половине дня неожиданный поворот событий даст им шанс, но попытка предпринять что-либо существенное может провалиться по непредсказуемым внешним причинам.

Тельцам стоит учитывать, что сегодня утром они могут оказаться чрезмерно эмоциональными и впечатлительными, склонными ставить собственные чувства и привычки на первое место. На этой волне они рискуют слишком остро воспринять детали поведения партнера или составить на день планы, которые вряд ли удастся осуществить.

Сегодня Близнецы способны удивить себя или партнера. По собственной неожиданной прихоти или в ответ на чужое поведение они могут повести себя необычно или вызывающе. Им может оказаться трудно сопротивляться желанию продемонстрировать свою самобытность или независимость, особенно если они рождены в мае.

Сегодня в своих романтических планах Ракам придется сделать поправку на непредвиденные обстоятельства. Утром удача может изменить им из-за слишком высоких ожиданий. Во второй половине дня возрастет вероятность сюрприза в сфере коммуникаций, может сорваться совместная поездка или сеанс связи.

Для влюбленных Львов этот день может начаться с грандиозных ожиданий и завышенных требований, не всегда выполнимых. Возможно, они утратят душевное равновесие и позволят себе в отношениях некоторые перегибы. Вторая половина дня пройдет удачнее, если сменить обстановку и проявить больше дружелюбия.

В этот день Девам станет труднее сдерживать порывы своего любовного энтузиазма, но звезды советуют им пока держать свой темперамент под контролем. В течение дня возможен сюрприз в отношениях или в составленных планах, намекающий, что нужно готовиться к приключению с элементами импровизации.

Весам, жаждущим изменений в личной жизни, стоит дождаться второй половины этого дня. Именно она напомнит им о наилучших вариантах развития отношений, которые имеются в их распоряжении и соответствуют их истинным желаниям. Это придаст им оптимизма, если меняется обстановка или поведение партнера.

Сегодня для влюбленных Скорпионов сложнее первая половина дня, именно в это время будут наиболее яркими эмоциональные следы важных для них недавних событий. В новых любовных инициативах они могут столкнуться с сюрпризом или помехой, которые заставят их задуматься и посмотреть на что-то иначе.

Сегодня влюбленным Стрельцам не стоит относиться всерьез к утренним планам. В течение дня новый поворот событий внесет в них коррективы или вовсе заставит от них отказаться. Не исключено, что вместо романтического ужина на двоих придется провести вечер в новой среде, в компании или на мероприятии.

Для влюбленных Козерогов этот день может начаться с больших ожиданий, построенных на их собственном понимании ситуации. Им стоит помнить, что в течение дня события могут пойти иначе. Готовность подстроиться к новому повороту сюжета повлияет на гармонию отношений больше, чем составленный план.

Сегодня Водолеям не стоит спешить с выводами о перспективе своего романа. Утро помешает объективному взгляду и правильному поведению. Вечером неожиданный поворот событий или собственная интуиция помогут лучше разобраться в происходящем: появится шанс по-новому взглянуть на отношения и вернуть в них гармонию.

Рыбам стоит помнить, что ситуации этого дня способны лишить их привычной стабильности и уверенности в будущем. Прежде чем принимать в личной жизни решение, стоит подумать о его вероятных последствиях. Разрыв может оказаться роковым, но и сближение может обернуться непредсказуемыми спецэффектами.