Сначала внимательно изучите условия, оцените риски и только потом действуйте. Звёзды советуют воспользоваться деловыми связями с людьми, занимающими руководящие должности: их поддержка и совет могут оказаться особенно ценными. Бизнесменам день подходит для кадровых перестановок, но и здесь лучше действовать взвешенно.

У Овнов сегодня ответственный день в делах, касающихся финансовых операций и банковской деятельности. Возможно, появится интересное предложение о сделке. Не стоит торопиться с решением: сначала внимательно проверьте условия и оцените возможные риски. Звезды советуют вам воспользоваться деловыми связями с людьми, занимающими руководящие должности. Бизнесмены могут делать кадровые перестановки.

Тельцы сегодня могут познакомиться с неординарными людьми, с которыми вначале будут установлены дружеские, а в дальнейшем и деловые партнерские отношения. Настройтесь на творческий стиль общения и ищите интересных людей – они смогут открыть вам много полезного. Наиболее преуспеют те из вас, чья деятельность связана с обслуживанием клиентов.

У Близнецов этот день связан с успехами при выполнении текущей работы и при наведении порядка на рабочем месте. Особенно хорошо проявят себя те, кто склонен к техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству. Реализация некоторых технических решений позволит вам повысить производительность труда. Звезды советуют вам сосредоточиться на вопросах технического обновления.

У Раков этот день связан с творческим подъемом. Прежде всего, это важно для тех, чья профессия связана с искусством и публичными выступлениями на сцене. Вы сможете в полной мере проявить свои таланты. Наибольший успех ожидает деятелей шоу-бизнеса, консультантов, театральных актеров, преподавателей и юристов. Прекрасное время для смены имиджа и проведения рекламных акций.

У Львов сегодня хороший день для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Если планируете ремонт или покупку жилья, заранее оцените расходы и условия сделки. Бизнесменам рекомендовано заниматься улучшением условий труда для своих работников в магазине или офисе. Основательность в труде – вот залог успеха. В вашем коллективе может появиться новый сотрудник.

Сильной стороной Дев сегодня является умение находить взаимопонимание при общении с самыми разными людьми. Вы можете проявить себя необычайно тонкими и тактичными психологами. Воспользуйтесь этим днем для расширения и укрепления деловых связей и поиска необходимой информации. Окружающие с готовностью пойдут вам навстречу и постараются помочь в решении актуальных вопросов.

Весам сегодня повезет в деньгах и в выгодной работе. Старайтесь вести себя осмотрительно, взвешивая каждый свой шаг и просчитывая материальную выгоду от тех или иных действий. Благодаря практичности и фантазии вы добьетесь положительных сдвигов практически в любом виде деятельности. Если вы являетесь собственником земли или помещений, то можно оформлять договоры аренды.

Скорпионы сумеют добиться многого в этот день, прежде всего, за счет личного обаяния и дипломатических способностей. Наступает хорошее время для деловых встреч, расширения связей, поездок. Не ждите, когда к вам придут и предложат выгодную сделку. Действуйте сами, ищите варианты. Успех этого дня для многих зависит от вашей личной инициативы.

Этот день располагает Стрельцов к работе по мягкому графику. Звезды советуют не торопиться с публичными заявлениями и уделить больше внимания повседневным рабочим задачам. Выполняйте дела по мере их поступления. Возрастают доходы у лиц, связанных с гостиничным бизнесом, санаториями, а также ресторанами и развлекательными заведениями. Можно арендовать помещения под ведение бизнеса.

Козероги в полной мере смогут проявить свои деловые качества, если будут сотрудничать с группой единомышленников. Ваша роль на сегодня – связать воедино разрозненные усилия отдельных людей вокруг некоего единого проекта. Новые знакомства имеют все шансы перейти в перспективное сотрудничество. Это хороший день для программистов, ученых-исследователей, конструкторов.

Замечательный день складывается сегодня для Водолеев, заинтересованных в карьерном росте и мечтающих как-то проявить себя. Начальство обязательно заметит ваши успехи в техническом творчестве и положительно оценит ваши предложения по усовершенствованию работы. Вам могут доверить ответственное поручение, детали которого следует обсуждать только с коллегами, имеющими к нему отношение.

Рыбам сегодня захочется сосредоточиться не столько на текущих вопросах, сколько на задачах, которые помогут в дальнейшем развитии дел. Звезды благосклонно оценивают ваши усилия в этом направлении. Много полезного вы извлечете из деловой переписки по электронной почте. Дальние поездки и полезные контакты с людьми из других стран и регионов подскажут вам интересные идеи относительно перспектив развития и выхода на новые рынки.