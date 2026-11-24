Некоторые вопросы все же повиснут в воздухе – не расстраиваемся, позже жизнь расставит все по своим местам и все нам станет ясно. Во второй половинке дня можно бешено креативить на работе – босс явно это заметит и отметит. Да и нам будет весело и интересно раскрывать свой творческий потенциал. Вечером можем встретить необычного человека – он повлияет на наше восприятие и будущее. Так что общаемся больше. Читайте личный гороскоп и подписывайте документы осторожнее.

Сегодня Овнам будет сложно без поддержки близких и любимых – у них будут свои дела и своя жизнь. Постарайтесь приободрять себя сами – внутри вас много сил. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует нарушить паузу и карьере и двигаться вперед с бешеной скоростью. В отношениях тоже нужно быть расторопнее – ваш партнер давно ждет от вас ярких и смелых действий.

Сегодня Тельцам стоит встать в рань раннюю и взяться за дела – очень важно успеть как можно больше задач с утра. Энергии будет хоть в долг давай. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует во второй половинке дня больше хлопотать по дому – бытовуха будет расслаблять и станет своеобразной медитацией. Вы и дом в порядок приведете, и мысли разложите по полочкам.

Сегодня Близнецы с самого утра будут не в себе, поэтому лучше за сложные задачки не браться, заниматься лишь тем, что хорошо выходит в вашем любом состоянии. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует выбираться из иллюзий – они забрали вас в плен и вам сложно смотреть на реальность адекватно. Постарайтесь снять розовые очки и посмотреть на людей без прикрас – да, будет больно, но полезно.

Сегодня Ракам таки можно забраться подальше в свой панцирь и просидеть там до вечера – обо многом стоит подумать, распланировать будущее. Будет очень полезно. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует во второй половинке дня быть расторопнее – вы можете куда-то опоздать или не успеть схватить крутой шанс. Активничайте. И следите за тем, что говорите – можно обидеть собеседника.

Сегодня у Львов настроение: лежать в позе звезды на диване и делать ничего. В первой половинке дня можно себе это позволить, а во второй придется все же стать расторопнее. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует вечером вляпываться в интересные истории, ввязываться в авантюры, но только не рисковать деньгами – можно потерять большую сумму.

Сегодня Девам не стоит торопиться – можно легко совершить ошибку. Двигайтесь обдуманно, просчитывайте шаги, чтобы в конечном итоге добиться тех самых результатов. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует дождаться вечера, чтобы подписать важные бумаги, но при этом нужно точно читать то, что написано мелким шрифтом – могут возникнуть вопросики.

Сегодня Весам стоит забраться подальше в свою раковину и не вылезать до самого вечера – будет слишком много людей, желающих довести до ручки. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что вылезать на свет можно во второй половинке дня – тогда и желания общаться будет больше, и собеседников адекватных тоже. Но следите за словами – можно разболтать тайну.

Сегодня Скорпионам далеко не все будет ясно. Скажем больше – непонятно будет все вокруг. Что-то выяснять и наводить резкость смысла нет – ее не появится. Но можно просто окунуться в свои мечты и иллюзии и хорошо провести время. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует вечером больше работать – вы сможете показать руководству, что способны на многое.

Сегодня у Стрельцов будет много проблем, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но на самом деле скрывают в себе много опасности. Так что будьте осторожнее. Гороскоп на сегодня для знака Стрельцов советует во второй половинке дня болтать и знакомиться – вы встретите интересных людей. Некоторые из них могут поменять вашу жизнь в корне.

Сегодня Козерогам стоит подумать о важном, разложить все мысли по полочкам – ответы на суперсложные вопросы находятся внутри вас. Помните об этом. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует экспериментировать во второй половинке дня. Босс обязательно оценит ваше рвение. Но в то же время стоит быть аккуратнее в непростых задачах – оцените все риски.

Сегодня Водолеям стоит быть аккуратнее во всем – проблемы будут образовываться на пустом месте. Так что лишний раз не испытывайте судьбу. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не доверять всем вокруг – дело в том, что многие сейчас будут вам лгать и пользоваться вашей добротой. Вычисляйте этих негодников и не давайте манипулировать вами.

Сегодня Рыбы не добьются правды от тех, кому будут задавать вопросы. Придется немного подождать – жизнь расставит все по своим местам и все вам станет ясно. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует во второй половинке дня был креативнее – на работе это скажется как нельзя лучше. Да и вам будет весело и интересно творить, раскрывать потенциал.