Это прекрасное время для обсуждения и сверки планов с деловыми партнёрами, проведения «мозгового штурма» и активного обмена мнениями. Те, кто занимается освоением компьютерных технологий, смогут легко понять то, что прежде казалось сложным. Укрепить финансовое положение поможет более активное сотрудничество с деловыми партнёрами, а также усиление активности заказчиков, клиентов и покупателей. Чем больше у вас будет контактов, тем выше будет уровень доходов.

Овны могут почувствовать усиление позитивных тенденций в этот день, поэтому не теряйте времени напрасно и постарайтесь как можно активнее включиться в запланированную работу. Это хорошее время для пропаганды своих достижений, проведения рекламных акций. Можно изменить привычные методы работы и попробовать новые подходы, чтобы выполнять повседневные задачи быстрее и эффективнее. Бизнесмены урегулируют вопросы с долгами.

У Тельцов появляются благоприятные возможности для развития и укрепления проектов, связанных с деловым партнерством. Особенно это относится к тем, кто имеет определенные планы по ведению бизнеса в Интернете. Прислушайтесь к информации и мнениям, поступающим от друзей. Возможен выход на прорывные идеи, которые откроют новые перспективы вашему бизнесу.

У Близнецов удачный день для продвижения по карьерной лестнице и урегулирования любых вопросов с начальством. Вам могут поручить ответственное задание, которое укажет на рост к вам доверия со стороны начальства. Это хороший день для тех, кто умеет долго ждать своего часа, действует методично и настойчиво на пути к цели. Бизнесменам поможет умение работать с оперативной информацией.

У Раков день может оказаться продуктивным для привычной физической работы, в том числе с инструментами, машинами и оборудованием. При этом важно соблюдать правила безопасности, следить за самочувствием и разумно распределять нагрузку. Можете рассчитывать на плодотворное сотрудничество с коллегами. Те, кто работает по жесткому графику, добьются более высоких результатов.

В этот день для Львов многое решает ваша личная воля и целеустремленность. Старайтесь держать ситуацию под личным контролем и не позволяйте никому навязать вам чужое мнение. Вы сами в состоянии будете определить верную стратегию и тактику поведения. Очень важно умение общаться с людьми, быть интересными для них. Это особенно относится к тем, кто работает с клиентами.

Девам сегодня поможет спокойный, последовательный подход к делам: лучше сосредоточиться на важных задачах и не отвлекаться на лишние разговоры. Это хороший день для обсуждения деликатных рабочих вопросов в подходящей обстановке, без ненужной спешки. Рыбаки вернутся из плавания с богатым уловом. Работники гостиниц и ресторанов повысят свои доходы за счет чаевых и доплат. Процветает строительный и семейный бизнес. Торговля набирает обороты.

Весам сегодня сопутствует удача в деньгах. Вы будете обеспечены выгодными заказами. Кроме того, большой положительный эффект получат изобретатели и рационализаторы от внедрения своих технических решений. Механизация и компьютеризация труда – то, чем необходимо заниматься в первую очередь, если вы желаете добиться повышения производительности труда.

У Скорпионов этот день может быть связан с карьерным возвышением. Те из вас, кто долго шел к своей цели, почувствуют, что усилия не пропали даром, а начинают приносить реальную отдачу. Звезды советуют продолжать делать то, чем вы занимались последнее время, однако желательно усилить интенсивность работы. Дело в том, что сегодня у вас могут произойти положительные перемены.

Сегодня звезды советуют Стрельцам активнее проявлять предпринимательские способности. Общение с партнерами натолкнет вас на новые перспективные идеи, которые захочется обсудить и развить. Однако важно не упустить полезные мысли в потоке повседневных дел. Поэтому постарайтесь четко сформулировать и записать основные идеи, чтобы позднее вернуться к ним и обдумать детали.

Козероги сегодня способны будут проявить чудеса изворотливости и смогут найти выход из, казалось бы, самых затруднительных ситуаций. Это прекрасное время для обсуждения и сверки планов с деловыми партнерами, проведения «мозгового штурма» и активного обмена мнениями. Те, кто занимается освоением компьютерных технологий, смогут легко понять то, что прежде казалось сложным.

Укрепить свое финансовое положение Водолеям поможет более активное сотрудничество с деловыми партнерами. Речь идет не только о партнерстве как таковом, но и об усилении активности заказчиков, клиентов, покупателей. Чем больше у вас будет контактов, тем выше будет уровень доходов. Руководящие работники также почувствуют удачу в финансах. Возможно, вам сделают перспективные предложения.

У Рыб благоприятно идут те дела, которые были ранее запланированы, но были отложены в долгий ящик. Вы совершенно свободно справитесь с текущим графиком работ и даже сможете перевыполнить этот график. Также это хороший день для приведения в порядок деловых бумаг, документов, составления итоговых отчетов. При осложнениях можете обратиться за помощью и разъяснением к начальству.