Звёзды советуют ловить их ранним утром: если упустить это время, можно не успеть осуществить приятные намерения и почувствовать разочарование. Вторая половина дня может пройти в деловой суете или бытовых хлопотах, а свободного времени для личной жизни станет заметно меньше. Поэтому постарайтесь использовать утренние часы для свидания, тёплого разговора или маленького сюрприза.

Сегодня звезды советуют Овнам ловить романтические моменты ранним утром. Если упустить это время, можно не успеть осуществить приятные намерения и почувствовать разочарование. Не исключено, что вторая половина дня пройдет в деловой суете или бытовых хлопотах, а свободного времени для личной жизни будет заметно меньше.

Сегодня Тельцы могут заметить перемену в поведении любимого человека, а как ее трактовать, им предстоит решить самим. Возможно, манера его поведения станет менее демонстративной, театральной и драматичной, он начнет вести себя более гибко или сделает шаг к выполнению своей части договоренностей.

Близнецы могут встретить день на волне любовной гармонии или приятной неопределенности, но моменты такого рода вряд ли окажутся для них долгими. Основная часть этого дня грозит изменить их утренний настрой, сделать их более деловитыми, суетливыми, прагматичными, импульсивными или раздражительными.

Этот день влюбленным Ракам желательно начать с прояснения своих романтических мечтаний, осознания своих подлинных чувств, настоящих целей и реальных возможностей. Вооруженные ясностью такого рода, они будут действовать более ловко, станут меньше подвержены внешним обманчивым влияниям и внушениям.

Сегодня утром влюбленные Львы могут позволить себе короткий сеанс приятных воспоминаний о недавних событиях или мечтаний о далеком будущем. Львам, которые ощущают настоятельную потребность в такой эмоциональной подзарядке, стоит ценить утренние часы, остальная часть дня подойдет для этого меньше.

События и настроения этого дня способны стать для Дев триггером, запускающим каскадную реакцию волнений и непредсказуемых поступков. Под влиянием романтических переживаний или необычного виража событий они способны забыть о своей природной рациональности, сделать шаг к авантюре или новой жизни.

Этот день может разочаровать Весов, если они планировали продолжение романтического свидания или новую волну приятного общения. Надежды такого рода звезды сегодня готовы оправдывать утром. В течение дня романтика может уйти на второй план, а на первый выступить ее антагонист – житейская суета.

Сегодня звезды советуют Скорпионам дождаться второй половины дня, если они хотят сделать в своей личной жизни новый шаг, дать больше воли своим чувствам или высказать свое мнение. В это время лучшим подсказчиком для них станет не противоречивая внешняя обстановка, а их собственная тонкая интуиция.

Стрельцам стоит помнить, что события этого дня способны усложнить им задачу поддержки любовной гармонии. Обстоятельства могут начать подталкивать к радикальным шагам, резким обновлениям и экстравагантным поступкам. Не исключено, что в этом сыграет большую роль влияние друзей или новой обстановки.

В этот день общение с любимым человеком оставит у Козерогов более приятные впечатления, если они сумеют обойти или минимизировать имеющиеся препятствия. Для одних Козерогов это будут внешние ограничения, для других их собственные принципы, планы, иллюзии или текущие жизненные обстоятельства.

В этот день звезды советуют Водолеям ловить минуты романтического настроения как можно раньше. Именно утром судьба будет готова подарить им новые надежды в качестве стимула или несколько дополнительных приятных часов в виде бонуса к вчерашним событиям. Откладывать свидание на вечер нежелательно.

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня им лучше проявлять любовную активность во второй половине суток. В это время они станут проницательнее и начнут тоньше чувствовать мотивы поступков партнера, им будет проще вернуться к важному диалогу с ним или подстроиться под новую манеру его поведения.