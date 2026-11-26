Звёзды советуют сдерживать эмоции и не вступать в бесплодные выяснения отношений — это лишь усилит напряжение. Не стоит принимать важные решения на эмоциях: часть договорённостей действительно может оказаться под вопросом, но к концу дня придут обнадёживающие известия издалека.

Первая половина дня у Овнов может сложиться напряженно. Ваш рабочий ритм будет нарушен неожиданным изменением внешних обстоятельств. Скорее всего, это будет связано с трениями в деловом партнерстве. Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции. Некоторые договоренности будут поставлены под угрозу срыва. К концу дня вы получите обнадеживающие известия издалека.

Тельцов в первой половине дня могут преследовать неудачи в текущих делах. Оставляют желать лучшего отношения с коллегами. Старайтесь не вступать в бесплодные выяснения отношений. У вас может сложиться впечатление, что кто-то или что-то пытается ограничить вашу свободу действий. В конце дня вам поступит предложение поработать в сверхурочное время.

Очень нестабильно сложится этот день для Близнецов. Нежелательно принимать участие в коллективных проектах, работе в общественных организациях. Звезды не советуют вам давать или брать деньги взаймы – вернуть долг впоследствии будет крайне проблематично. В конце дня вам может поступить предложение о партнерском сотрудничестве. Также может активироваться работа с клиентами.

Ракам стоит внимательно готовиться к переговорам и проверять юридические документы перед подписанием, не забывая о действующих сроках. Рекомендуется воздержаться от начинаний в бизнесе, поскольку запускаемые сейчас проекты будут испытывать множество трудностей и препятствий со стороны официальной власти и конкурентов. Регистрация прав собственности на недвижимое имущество может натолкнуться на бюрократические барьеры.

У Львов первая половина дня сложится напряженно в информационном плане. Вам может поступать много совершенно разноплановых сведений, разобраться в которых будет непросто. В худшем случае этот день уйдет в пустые разговоры и обмен мнениями по совершенно незначительным вопросам. Вместе с тем в конце дня произойдут позитивные сдвиги, вам придут обнадеживающие известия.

У Дев сегодня может нестабильно складываться финансовая ситуация. В первой половине дня для банковских служащих возрастает вероятность ошибок при проведении платежей. Бизнесменам не рекомендуется совершать крупные платежи и брать на себя дополнительные расходы без тщательной предварительной проверки. Ощущается нехватка оборотных средств. Старайтесь более тщательно контролировать свои расходы – возможны траты на вещи, которые не являются необходимыми.

Весьма проблематичный день ожидает Весов, работающих в семейном бизнесе или вместе с родственниками. Возможно, вам придется выслушать претензии в медлительности и торможении производственного процесса. Трения на этой почве могут привести к срыву договоренностей, в котором обе стороны будут обвинять друг друга. Потери в деловых связях вы сможете компенсировать в конце дня.

В первой половине дня Скорпионам будут поступать сведения, по большей части не соответствующие реальной действительности. Не торопитесь делать выводы и принимать важные решения: из-за недостоверных сведений легко выбрать неверный путь и допустить множество ошибок. Отношения с коллегами будут складываться нестабильно. К концу дня улучшится сотрудничество.

Стрельцам сегодня следует воздерживаться от излишней расточительности при финансовых расходах. Прежде чем тратить деньги, задайтесь вопросом: является ли эта покупка действительно необходимой, без которой вы не сможете сегодня обойтись? Просеивая свои траты через такой фильтр, вы во многом избавите себя от неоправданных финансовых трат, которые равносильны потерям.

Чтобы Козерогам не нарваться на неприятности, звезды советуют в первой половине дня по мере возможности дистанцироваться от контактов с начальством. Если это невозможно, то постарайтесь сосредоточиться исключительно на выполнении данных вам поручений, внимательно их выслушивая, делая все точно и в срок. Ваша личная инициатива сегодня не получит понимания и поддержки.

Водолеям звезды не советуют отправляться сегодня в первой половине дня в деловые поездки. Запланированная встреча может сорваться по странному стечению обстоятельств, либо пройдет не в ваших интересах. Помните, что сегодня в поле вашего зрения чаще, чем обычно будут появляться люди с нечестными намерениями, и контактируя с ними, вы рискуете стать жертвой обмана.

У Рыб сегодняшний день может сложиться неудачно в плане роста доходов. Задача этого дня состоит не столько в росте финансовых поступлений, сколько в сохранении тех материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Например, звезды категорически против того, чтобы вы давали или брали взаймы деньги. Поиск инвесторов на стороне, для вложений в ваши проекты, не увенчается успехом.