И далеко не все из них закончатся предполагаемо, некоторые точно подарят интересные ощущения и выводы. Руководить нами будут не самые приятные эмоции – ревность, страх, гнев и, возможно, страсть. Весь этот коктейль ударит в голову, и нам будет непросто держаться на плаву и как-то адекватно общаться с людьми. Так что следить за каждым словом и действием. К сожалению, некоторые отношения будут в зоне риска. Например, дружба явно может не пережить такое время. Но держимся за связи, пытаемся их сохранить. Читайте личный гороскоп и не бойтесь кризисов.

Овен

Сегодня Овнам жизнь укажет на противоречия как внутри их, так и снаружи. Именно они мешают двигаться вперед на всех парусах. Придутся что-то пересмотреть, поменять. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что можно прийти к компромиссам в сложных семейных или супружеских вопросах. Не бойтесь высказаться и обязательно выслушайте.

Телец

Сегодня Тельцы будут раз за разом сталкиваться с противоречивыми взглядами людей, ситуациями и планами. Придется выкручиваться и подстраиваться. Благо, вы это отлично умеете. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что стоит вдохновляться чужими примерами – вы можете многого достичь, если поймаете нужный вектор.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут перебирать разные варианты – в некоторых сферах жизни ужасные противоречия, которые хочется разрешить. Но не принимайте решения впопыхах, сначала все обмозгуйте. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что вечером все может поменяться в любви или карьере. Будьте аккуратнее.

Рак

Сегодня Ракам не стоит принимать даже самые легкие решения – очень важно все обдумать, ведь риск ошибки очень велик. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что вечером классно быть активным: выберитесь с друзьями в театр, кино или бар. Вам нужно приятно провести время и напитаться новыми эмоциями, которые помогут пережить следующую неделю.

Лев

Сегодня Львам необходимо все важное переложить на вечер – утром на это не будет сил, да и звезды против напрягов. Во второй половинке дня сама Вселенная будет помогать справляться со сложным. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что вы столкнетесь с противоречиями не раз – главное тут, быть изобретательным и не бояться пойти на риск.

Дева

Сегодня Девы правильный выбор дастся не так-то просто – придется долго думать и, возможно, даже перешагнуть через себя. В любой случае вы пожнете плоды, только немного позже. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что вечером вам будет необходим запасной вариант – именно он может выстрелить и не раз.

Весы

Сегодня Весам будет непросто: перед ними встанут сложные выборы, над которыми придется ломать голову. Принять правильное решение помогут юмор и дипломатичность – пользуйтесь только ими. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что вечером вы можете встретить нужных людей, которые помогут с планами на будущее.

Скорпион

Сегодня Скорпионы любят себя безмерно, что может сказаться на отношениях с окружающими. Так что старайтесь не быть эгоистом, прислушивайтесь к другим. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует не рекламировать свои таланты лишний раз – у вас миллион возможностей и задач. Воспользуйтесь тем, что уже есть в вашей жизни, не приманивайте новое.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не будут лишний раз тревожиться – только по делу. Так что если вдруг почувствовали внутреннее напряжение – точно что-то идет не по плану. Отслеживайте мысли и разбирайтесь с проблемой. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует быть аккуратнее в общении – кто-то может точить на вас зуб за вашей спиной. Постарайтесь вывести подлеца на чистую воду.

Козерог

Сегодня Козерогов кто-то или что-то будет защищать от глупых выходок и решений. Так что все выбранные варианты будут в самую точку. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует ни в коем случае не выходить из зоны комфорта, даже на секундочку – это скажется на вас очень болезненно. Лучше занять самое комфортное место и наслаждаться уютом.

Водолей

Сегодня Водолеи будут теряться и в догадках, и в своих реакциях. Дело в том, что окружающие будут везти себя, мягко говоря, странно, и придется поломать голову, чтобы понять их истинный замысел. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не принимать поспешных решений, даже если они кажутся полностью понятными. Повремените, позже откроется вся правда.

Рыбы

Сегодня Рыбам придется вести себя эксцентрично и решать задачки нестандартно. Ваша изобретательность притянет удачу и деньги. Так что креативьте. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует держаться за свои идеалы и принципы – именно они будут помогать быть на плаву и держать верный курс до цели. Вечером задумайтесь о здоровье – может, пора заняться спортом?