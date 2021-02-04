Как пользоваться доской Уиджи безопасно

Доска Уиджа – это доска для спиритических сеансов. На ней изображены буквы, цифры, слова «да», «нет» и «до свидания». «До свидания» – это на тот случай, когда вы захотите попрощаться с духом, который пришел на ваш зов.

Доска была изобретена Элайджей Бондом – вначале просто для игры. Спиритической она стала во время Первой мировой войны благодаря спиритуалистке Перл Курран.

Сейчас колдовская доска доступна каждому: делают ее в основном из дерева, рабочая поверхность должна быть лакированной, чтобы пальцы свободно скользили по ней. Так будет удобно и вам, и духам, которых вы вызываете.

Для того, чтобы воспользоваться доской Уиджи, надо знать нехитрые правила. Вот они:

1. Выберите правильное место

Это должно быть какое-то тихое место, но ни в коем случае не ваша спальня. Дело в том, что злые духи могут серьезно нарушить энергетику комнаты, а ведь вам еще в ней спать.

2. Выберите правильного партнера

Ни в коем случае не пользуйтесь доской Уиджи в одиночку. Не то чтобы мы хотели вас запугать, но два человека всегда сильнее (и морально, и физически), чем один – а когда дело касается контакта с потусторонним миром, это действительно важно. Найдите того, кому вы доверяете, кто сможет успокоить вас в случае чего – и с кем вам будет по-настоящему интересно.

3. Исключите алкоголь и тем более наркотики перед использованием доски Уиджа

Вы должны быть максимально сосредоточенными и готовыми к быстрой реакции. Не сказать, что во время работы с доской Уиджа случается что-то и ряда вон, но бдительность терять не стоит. И да – некоторые духи на дух не переносят пьяных, не надо их злить.

4. Следите за указателем

Внимательно наблюдайте за тем, как перемещается указатель по доске. Если он начинает блуждать по углам или выписывать восьмерки, завершите сеанс, переведя указатель на слово «до свидания».

5. Будьте в хорошем настроении и не злите духов

Не задавайте неудобных вопросов, не лезьте не в свое дело, используйте доску Уиджи исключительно с добрыми намерениями. Так вы обеспечите себе полную безопасность и замечательные результаты.

6. Правильно завершайте любой сеанс

Перед тем, как передвинуть указатель на слово «До свидания», поблагодарите духа за уделенное время и попрощайтесь с ним. После того, как подвинете указатель, уберите доску в чехол и спрячьте туда, где ее никто не потревожит.

А пользовались ли вы спиритической доской?