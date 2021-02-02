О чем могут рассказать повторяющиеся числа

Практически каждый день мы сталкиваемся с повторяющимися числами на часах, в адресах, номерах машин и других объектах. Такие символы трудно игнорировать. Пора понять, что же они говорят нам.

111: Пробуждение

1:11 или 11:11, безусловно, является магическим знаком. Когда вы видите повторяющиеся единицы, это похоже на пробуждение мистических сил. Посмотрите внимательно вокруг и обратите внимание на то, где вы находитесь и с кем. Это число является неким подтверждением того, что вы двигаетесь в правильном направлении. Можно считать, что единица была отправной точкой для нового развития.

Первый дом зодиака отвечает за самовыражение. Вы можете увидеть 1:11, когда чувствуете себя полноценным, «в своей тарелке», или в те моменты, когда вам необходимо выразить себя в творческом плане. Таким образом, это число дает вам вдохновение и желание быть самим собой.

Одиннадцать является также магическим числом в нумерологии и обозначает духовный путь. Многие считают, что 11:11 является подтверждением того, что вы человек света или земной ангел, главной задачей которого является пробуждение в человеческом сознании чувства единства и гармонии. Такие люди являются мостом для разных людей и могут создавать из разных энергий красивую связь. Без тьмы не может быть света.

222: Поиск баланса

Два – это число партнерства и отношений. Когда вы видите 2:22, то обязательно обратите внимание на людей, которые вас окружают. Возможно, именно в этот момент неподалеку от вас стоит человек, который сыграет важную роль в вашей жизни. Также это может быть сигналом к тому, чтобы сбалансировать нынешние отношения. Постарайтесь честно проанализировать себя как партнера и начать исправлять ошибки.

В астрологии второй дом зодиака управляет нашими ценностями и земными благами. В Таро вторая карта – это Верховная жрица карты старших арканов. Приветствуем интуицию! Появление 2:22 может быть напоминанием того, чтобы вы оставались верны себе и не боялись высказывать свое мнение. В такие моменты может произойти «чистка» вашего окружения. Помните, что это только к лучшему.

333: Объединение ума, тела и души

Разум, тело и душа – неотъемлемая троица для каждого человека. Появление 3:33 может быть подтверждением того, что вы достигли высокого уровня во всех трех направлениях. В такие моменты, как правило, можно почувствовать себя невероятно наполненным.

Также появление этого числа может намекать на то, что какая-то составляющая вас дала сбой. Виной этому может быть утомительная работа, неправильная медитация или просто неприятный разговор. Но вам необходимо отрегулировать ваше состояние.

В Таро тройка принадлежит императрице: благодатная, чувственная женщина, которая любит развлекать и делится своими эмоциями. В нумерологии тройка – это социализация. Третий дом зодиака отвечает за связи, любопытство. Это число может говорить о пробуждении социальной активности: вам необходимо чаще выходить в свет и знакомиться с новыми людьми.

444: Зов дома

Число четыре отвечает за дом и семью. В астрологии четвертый дом управляет женской областью. Если вы видите 4:44, то, скорее всего, в вашей жизни появилась очень важная и влиятельная женщина. Стоит присмотреться к людям, которые появились в вашем окружении недавно.

Ваше тело является домом для души. Достаточно ли вы за ним следите, любите? 4:44 говорит о том, что с физической оболочкой что-то нет. Возможно, стоит поменять питание, очистить от токсинов или заняться спортом. Стресс от общения с людьми также может повредить ваше тело. Прислушайтесь к своему сердцу и поймите, откуда идет проблема.

В Таро четверка, Император, представляет собой мудрого сильного отца, который надежно сидит в своем троне. Появление четверок может предупреждать о какой-либо опасности.

555: Изменение движения

Приближаются серьезные перемены в вашей жизни, если вы видите 5:55. Эти числа подсказывают вам, что пора выбирать новое направление. В Таро пятерка – это карта Иерофанта, носителя мудрости. В астрологии пятый дом отвечает за творческое самовыражение, страсть. В нумерологии пятерка принадлежит тем людям, которые постоянно в движении и нуждаются в остановке, духовном уединении, перед следующим решительным шагом.

5:55 говорит о мудрости, которая просыпается в вас. Не обязательно страдать для того, чтобы повысить свой уровень духовности. Этого можно достичь через обыденные вещи. 5:55 может быть звонком для того, чтобы разблокировать нашу энергию с помощью медитации, Рейки или другой целостной практикой.