Как с помощью правил Дзен изменить жизнь

Дзен – это искусство жить осознанно, понимать истинный смысл вещей. Жизнь станет гораздо комфортнее, если вы начнете жить «здесь и сейчас», избавитесь от всего ненужного и неактуального, следуя правилам Дзен.

1. Начните жить. Живите настоящим моментом. Не откладывайте на завтра то, чем можно насладиться сейчас. Тратьте время на то, о чем вы можете пожалеть, если завтра у вас не будет.

2. Всему свое место и время. Чем сильнее вы подгоняете жизнь, тем больше совершаете ошибок и поэтому оказываетесь совсем не в том месте не в то время. Разрешите вещам произойти, когда вы будете к ним готовы, и они займут правильное место в вашей жизни.

3. Делайте одну вещь за раз. В условиях современной многозадачности, это правило может показаться абсурдом. Но исполнение одного дела в момент, когда мысли уже заняты другим, повышает уровень стресса и приводит к ошибкам.

4. Делайте паузы. Часто кажется, что, если вы позволите себе остановиться и отдохнуть, вы навсегда потеряете нужный темп и выпадете из жизненной гонки. Однако, когда наступит истинное истощение, вы просто не сможете двигаться. Используйте паузы, чтобы переключить ум с одной задачи на другую и дать отдохнуть телу.

5. Медитируйте ежедневно, чтобы очищать ум от ненужного, а душу от суеты.

6. Завершайте начатое. Обилие дел и ограниченность сил порождает чувство нехватки времени и отрицательные эмоции. Незавершенные дела давлеют над нами, вызывая сильную тревогу, в то время как завершенные дела приносят чувство удовлетворенности жизнью.

7. Не торопитесь. В наш век скоростей – это крайне сложно. Но, если вы будете вкладывать время и силы в то, что вы делаете, вы сможете сфокусироваться на чем-то одном и получить высокий результат.

8. Не сожалейте о прошлом, его невозможно изменить. Учитывайте этот опыт, чтобы стать мудрее и сильнее, а не для того, чтобы обвинять себя и сковывать страхом совершить новую ошибку.

9. Осознайте, что любите создавать проблемы и перестаньте это любить. Большая часть проблем внезапно исчезнет.

10. Совершайте добро ради добра, потому что вы хотите помочь другим или улучшить жизнь в мире, а не просто потому, что хотите извлечь выгоду. Чем больше добра вы делаете бескорыстно, тем лучше себя чувствуете – это и есть ваша «выгода».

Применяйте правила Дзен и меняйте свою жизнь к лучшему!