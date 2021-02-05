10 мудр, которые перевернут нашу жизнь с ног на голову

Тело человека связано с Космосом через энергетические каналы, проходящие через пальцы рук. Мудра – это особое сложение пальцев рук, позволяющее воздействовать на потоки энергии в организме человека.

С древних времен целители знали, что через мудры можно перенаправить или усилить энергию тела для того, чтобы улучшить общее состояние организма. Существует достаточно большое количество мудр, но мы предлагаем начать с наиболее действенных и несложных в исполнении. Для успешной практики необходимо уединиться, успокоить дыхание, расслабиться и сосредоточиться на собственных ощущениях.

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1. Мудра Намасте является не просто приветствием и знаком уважения, но и выравнивает работу полушарий мозга, гармонизирует внутреннюю энергию фокусирует внимание и осознавание.

Выполнение: руки складываются ладонями и пальцами между собой в молитвенной позиции.

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2. Мудра знания снимает тревогу, эмоциональное напряжение, депрессию. Улучшает память, активизирует мышление и творческий потенциал. Помогает при бессоннице и снижает высокое давление.

Выполнение: легко соединить подушечки большого и указательного пальцев. Другие 3 пальца выпрямлены, но не напряжены.

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3. Мудра жизни выравнивает энергетический потенциал организма, повышает работоспособность, улучшает общее самочувствие и остроту зрения.

Выполнение: подушечки безымянного, большого пальцев и мизинца соединены вместе, а остальные свободно выпрямлены. Выполняется одновременно двумя руками.

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4. Мудра уверенности способствует поднятию самооценки, формирует осознание себя как личности. Помогает справиться со страхами.

Выполнение: верхняя фаланга большого пальца кладется на среднюю фалангу указательного, ближе к первой. Выполняется обеими руками.

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5. Мудра Ушас помогает проснуться утром, снимает напряжение, повышает творческий потенциал, заряжает сексуальной энергией. Повышает работоспособность, поэтому идеальна для выполнения во второй половине дня.

Выполнение: Соедините ладони в замок. Женщины помещают большой палец левой руки над большим пальцем правой и слегка надавливают на него. Мужчины, наоборот, помещают большой палец правой руки над левым и так же слегка давят на него. Мудра выполняется ежедневно от 5 до 15 минут.

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6. Мудра Хакина дарит радость, налаживает связи между полушариями мозга, улучшает память и концентрацию внимания.

Выполнение: соедините кончики пальцев в форме пирамиды, удерживайте несколько минут.

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7. Мудра Брихаспати концентрирует энергию и направляет ее на преодоление жизненных трудностей.

Выполнение: Вытяните и сложите указательные пальцы обеих рук, другие пальцы соедините в замок.

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8. Мудра Земли помогает при ухудшении психоэмоционального состояния, при сильном стрессе. Повышает доверие к себе, осуществляет защиту от внешних негативных энергетических воздействий.

Выполнение: безымянный и большой пальцы соединяются подушечками с небольшим надавливанием, остальные пальцы остаются выпрямленными. Выполняется обеими руками.

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9. Гьян-мудра помогает при апатии, убирает бессонницу, головную боль и депрессию.

Выполнение: соедините подушечки большого и указательного пальцев, оставив остальные пальцы расслабленными.

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10. Мудра Щит Шамбалы защищает здоровье, достаток, противостоит внешнему негативному воздействию.

Выполнение: пальцы правой руки согнуты и сжаты в кулак. Кисть левой руки выпрямлена, большой палец прижат к кисти. Выпрямленная ладонь левой руки накрывает кулак,

Практикуйте и чувствуйте себя лучше!