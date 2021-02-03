О чем говорит буква «М» на ладони

Хиромантия, наука изучающая связь знаков на руках с событиями жизни, считает, что каждый штрих имеет свое особое значение.

Среди «узоров» особо выделяют геометрические фигуры и буквы. Наиболее часто встречающейся на ладонях является буква «М», однако у каждого человека она имеет разную величину и четкость. Считается, что душа такого человека пережила множество кармических воплощений и набралась опыта и мудрости.

С точки зрения хиромантии, этот знак символизирует большие возможности, хорошие перспективы и материальный достаток. Обладатели буквы «М» на ладони «запрограммированы» на быстрое продвижение по карьерной лестнице или успех в бизнесе. Но, как ни странно, иногда эта буква может означать и скрытый талант, который дан хозяину руки, но по каким-то причинам тот о нем не знает или не хочет развивать.

Образуется буква «М» из пересечения 4 основных линий на руке: Линии сердца, Линии жизни, Линии головы и Линии судьбы. Каждая из этих линий в течение жизни неоднократно меняется в зависимости от того, какие цели преследует человек и как справляется с жизненными обстоятельствами. Фортуна благоволит только тем обладателям знака, которые совершают четкие и обдуманные действия. Женщинам с буквой «М» на ладони повезло еще больше: они наделены прекрасной интуицией и легко распознают фальшь в отношениях и намерениях окружающих.

Если говорить о чертах характера обладателя буквы «М», то они энергичны, целеустремленны и большинство из них обладает харизмой. Несмотря на это, люди с буквой «М» часто сталкиваются с жизненными трудностями из-за того, что ставят перед собой значительные цели и редко прогибаются под обстоятельства.

Наличие буквы только на правой руке указывает на амбициозность человека и его ориентированность на материальные блага. А вот у левшей знак говорит о выраженной доброте и надежности по отношению к близким людям.

Обратите внимание: если знак на руке у вас есть, а карьера не складывается и материального достатка нет, значит, вы делаете что-то не так, потому что от рождения потенциал у вас велик. В этой ситуации стоит задуматься о смене деятельности или дополнительном образовании.

Изучайте знаки на ладонях, принимайте во внимание их значение, но помните, что происходящее в жизни зависит только от вас.