Точный гороскоп от астролога Тамары Глоба на 2020 год

В 2020 году на престол сядет расчетливая, непредсказуемая и стремительная Белая Стальная Крыса. Это животное будет благоволить только тем, кто трудится и старается сделать свою жизнь как можно лучше. Какие прогнозы на 2020 год для всех знаков Зодиака по месяцам дает Тамара Глоба - узнаем из гороскопа.

Общий гороскоп для всех знаков Зодиака на 2020 год

Как уже говорилось ранее, следующий год будет проходить под покровительством Белой Металлической Крысы. Характер у представителей этого знака достаточно непредсказуемый. С первого взгляда может показаться, что они веселые и уравновешенные. Но первичным впечатлениям верить не следует.

Под спокойствием Крысы скрывается возбуждённость, агрессивность и шарм. Достаточно продлить с ней общение, чтобы понять, что представители этого знака беспокойны и обладают темпераментом холерика.

Крыса и неразбериха, в буквальном смысле слова, - синонимы. Она любит закатывать скандалы на ровном месте. Очень любит собираться в кругу друзей и общаться. Ей несвойственно злословие, зависть. Поэтому у нее больше друзей, чем знакомых.

Представители этого знака практически никогда никому не доверяют. Они сдержанны, не любят открывать свои тайны, держат все в себе. Крысы не терпят каких-либо ограничений, но в то же время беспокоятся за свое будущее.

Представители этого знака экономны, расчетливы и бережливы. У Крыс развито воображение. Они очень любят раздавать советы. Астролог Тамара Глоба рекомендует к ним прислушиваться.

Крысы честные, обладают способностью добиваться цели во что бы то ни стало. Они идут до конца, даже если дело обречено на провал.

Удача будет сопутствовать Крысам только в том случае, если они сумеют подавить свое недовольство и агрессивность.

Согласно гороскопу от Тамары Глоба на 2020 год по году рождения и по знакам зодиака, Крысы предпочитают зарабатывать не трудом, а хитростью. Многого в жизни достигают за счет других. Поэтому чаще всего представители этого знака занимают руководящие должности и любят, когда у них в подчинении находится много людей.

Далее посмотрим гороскоп от Тамары Глоба на 2020 год для всех знаков зодиака по месяцам.

Овен

Представителям данного знака звезды обещают благоприятный период. Но для этого нужно трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Стоит быть готовым к тому, что свободного времени практически не останется.

Удача повернется только к тем Овнам, которые научатся анализировать свои поступки, продумывать каждый последующий шаг, признавать недостатки и бороться с давними комплексами.

Согласно гороскопу на 2020 год для Овна от Тамары Глоба, представителям этого знака рекомендуется действовать постепенно, неспешно. Для этого желательно составить план и четко ему следовать. Знаменитый астролог рекомендует не браться за несколько дел одновременно, иначе, есть большая вероятность того, что наступит череда неудач.

Огромную роль в карьерном росте Овнов сыграют близкие люди, родственники. Они подставят плечо в трудную минуту и поддержит, когда им будет нужна помощь.

Что касается любви, то одинокие Овны, наконец, встретят свою любовь. А вот в семейных парах будет не все так гладко. Ожидается отчуждение. Тамара Глоба рекомендует научиться садиться за стол переговоров, решать конфликты полюбовно и сглаживать острые углы.

Телец

Тельцы могут быть спокойными. Сложный период в их жизни закончился. В ближайшее время никаких трудностей не ожидается. Согласно гороскопу на 2020 год для Тельцов от Тамары Глоба, представители этого знака могут вдохнуть полной грудью и расслабиться.

2020 год - это период, когда можно научиться чему-то новому, пополнить багаж знаний, расширить кругозор, открыть в себе новые таланты.

Также знаменитый астролог прогнозируют судьбоносное знакомство. Человек, которого вы встретите во второй половине года, перевернет всю жизнь. Тамара Глоба не исключает, что объектом любви станет тот, которого представители данного знака уже давно знают.

В семейных парах будет царить гармония, любовь, уважения и понимание. Год Металлической Крысы для Тельцов - период, когда нужно реализовывать все свои планы и мечты. Не забудьте консультироваться в финансовых вопросах с более опытными людьми.

Близнецы

Если верить гороскопу на 2020 год от Тамары Глоба, Близнецам не придется сидеть сложа руки. В данный период времени представителям этого знака нужно трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Только тогда они смогут поймать удачу за хвост.

В 2020 году представителей данного знака ожидают перемены практически во всех сферах жизни. Крыса будет благоволить Близнецам-трудягам во всем.

Тамара Глоба дает хороший совет: в 2020 году не нужно ни о чем задумываться. На все предложение, которые поступят представителям этого знака, следует соглашаться.

В любви у Близнецов всё будет хорошо. Одиночки встретят свою любовь и перестанут коротать вечера наедине с самими собой. В семейных парах будет царить гармония.

Рак

Если верить гороскопу от Тамары Глоба по знакам зодиака 2020 год, то Ракам следует учиться чему-то новому. Крыса будет благоволить только тем, кто займется своим образованием. Никто не говорит о том, что будет легко. На это представители данного знака могут не рассчитывать. Впереди ждет много сложностей и препятствий.

Некоторые из них принесут Ракам много новых ощущений и ценный опыт в жизни. Не нужно этого бояться. Ничего в этой жизни не происходит просто так. В гороскопе на 2020 год для Раков от Тамары Глоба сказано: нужно двигаться только вперед.

Астролог предупреждает, что хватит уже сидеть на одном месте и радоваться крохам. Получение образования поможет вам выйти на новый уровень.

Лев

Крыса преподнесёт представителям этого знака огромное количество сюрпризов. В некоторых сферах они будут приятными, а в других, напротив, придется запастись терпением и быть внимательными.

Если верить гороскопу на 2020 год Тамары Глоба, в жизни Львов ожидаются большие перемены. Но бояться этого не стоит. По сравнению с предыдущими годами, наступающий период будет наиболее спокойным. Да, перемены окажутся существенными, но не такими глобальными, как раньше.

Знаменитый астролог рекомендует не расслабляться, а двигаться только вперед. Но не забывайте о том, что жизнь может преподносить неприятные сюрпризы.

Дева

В гороскопе на 2020 год от Тамары Глоба сказано, что представителей данного знака ждет стабильность во всех отношениях. Успехи Дев - целиком их заслуга. Они будут счастливы только потому, что в прошлом году на славу потрудились.

Единственное, что рекомендует известный астролог, это анализировать все свои действия, продумывать последующие шаги и не принимать скоротечные решение.

Весы

Для Весов 2020 год будет очень непростым и насыщенным. Ожидаются глобальные перемены. Возможен переезд. Если верить в гороскоп на 2020 год от Тамары Глоба, то Весам предстоит переехать в другой город, или даже страну. Все это произойдет ради второй половинки.

Перед Весами встанет выбор - остаться на прежнем месте среди близких и родных, либо бросить все и уехать с любимым человеком. Астролог рекомендует полагаться только на себя. Не нужно слушать советы других.

Скорпион

Если верить гороскопу на 2020 год от Тамары Глоба, то Скорпионов в этом году ждут глобальные перемены. Представители данного знака должны полностью довериться судьбе. Самое интересное, что перемены ожидаются во всех отношениях - материальном плане, в любовной сфере.

Знаменитый астролог рекомендует не пытаться что-то исправить, а медленно плыть по течению. Крыса будет благоволить только тем, кто выполняет свои обязанности. В середине года предстоит знакомство с человеком, который перевернет всю жизнь. Он приведет Скорпионов к независимости.

Если представители данного знака обладают руководящей должностью, то Тамара Глоба рекомендует строить отношения с работниками не на принципе подчиненный - начальник, а на дружбе.

Стрелец

В гороскопе от Тамары Глоба сказано, что 2020 год станет для Стрельцов одной большой авантюрой. Да, это не совсем свойственно представителям данного знака. Но в 2020 году на Стрельцов что-то найдет, и они будут увлекаться только тем, что действительно опасно и интересно.

Крыса готовит для них очень много приятных сюрпризов. Странно, но хозяйка этого года симпатизирует представителям данного знака. Она будет помогать, направлять и дарить незабываемые ощущение.

В 2020 году одинокие Стрельцы могут встретить любовь. Это будут страстные отношения, наполненные чувствами, положительными эмоциями. Конечно, известный астролог утверждает, что всю жизнь вместе они не проживут, но запомнят этот роман навсегда.

Козерог

Гороскоп для Козерогов на 2020 год от Тамары Глоба для женщин и мужчин готовит немало сюрпризов. К сожалению, не все они будут приятными и простыми. Если представители данного знака хотят остаться на плаву, то им придется очень много трудиться.

Возможно, Козерогам нужно будет забыть об удовольствиях и даже пожертвовать семьей. Вообще, в этом году назвать их «везунчиками» язык не поворачивается.

Крыса подготовила массу трудностей и проблем как в семье, так и на работе. Все поменяется к концу 2 полугодия. Но только если представители данного знака на славу потрудятся.

В этом году Козероги могут либо осуществить свою мечту, либо потерять всё, что имели на данный момент. Всё будет зависеть только от них. Возможно, в конце года понадобится помощь психотерапевта.

Водолей

Если верить гороскопу на 2020 год от Тамары Глоба, то в данный период времени Водолеям можно делать все, что угодно. Они настолько устанут от проблем, нашедших в прошлом году, что попросту не будут обращать внимание на трудности, которые подкинет им Крыса в 2020.

Никакого вреда это Водолеям не принесёт. Зато внимание максимально заострится на более серьезных проблемах. Это очень хорошо.

Тамара Глоба прогнозируют представителям этого знака судьбоносное знакомство в конце года. Этот человек украсит жизни Водолеев.

Также знаменитый астролог рекомендует представителям данного знака, которым не нравится их работа, найти себе занятие, которое по душе. Переживать не нужно, Крыса будет помогать в этом обязательно. И не слушайте никого, принимайте решения самостоятельно.

Рыбы

Если верить гороскопу от Тамары Глоба для Рыб, то в 2020 году представителей этого знака ждут интересные события. Крыса приготовила для них незабываемые приключения. У Рыб наступит время, когда они смогут позволить себе все, что угодно.

Возможно, представители этого знака реализует себя в творческом направлении. Крыса дает Рыбам уникальную возможность – прожить 2020 год так, как они мечтали. Но вести себя при этом нужно правильно, а играть честно (видео).