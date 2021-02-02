Как кошки указывают на «плохие» места в доме

О магических кошачьих способностях знают, наверное, все.

Кошки действительно обладают невероятной силой – они залечивают раны и успокаивают, указывают на «хорошие» и «плохие» места в доме. О том, когда нужно особенно внимательно приглядеться к тому, что делает ваша кошка, читайте в этой статье.

Если вы купили дом или квартиру (а может, просто сняли новое жилье), то первым в жилище должна входить кошка, и не обязательно ваша. Считается, что коты чувствуют энергию и инстинктивно выбирают место, наиболее благоприятное для жизни. То есть где кошка ляжет, там лучше устроить место отдыха, и вообще проводить большую часть времени именно в этом месте.

Если же кошка долго всматривается в одно и то же место, нужно задуматься. Обычно кошки заметно напрягаются, учуяв что-то нечистое. Это место лучше очистить: свечой и молитвой.

Замечайте людей, которых выбирает кошка. Она не пойдет на руки к человеку плохому, настроенному негативно: обычно кошки просто обожают тех, кто обладает хорошей жизненной энергией и здоровьем. Такие люди не принесут вам вреда и будут всегда хорошими гостями и друзьями. С другой стороны – иногда кошки приходят к тем, кого надо полечить: устраиваясь рядом с больным местом, они словно притягивают энергию, и человек вылечивается, становится крепким и здоровым. В любом случае, тратить себя на недостойного кошка не станет, так что если уж она выбрала кого-то в качестве объекта врачевания, значит, оценивает его крайне высоко, а это знак качества.

Кстати, кошку можно использовать и как защиту от негативных людей. Если вам предстоит неприятный разговор, вооружитесь кошкой: ведя беседу, поглаживайте левой рукой кошачий загривок, а правой – хвост, таким образом вы создадите энергетическое кольцо, и доступ чужой энергии будет закрыт.

А если вы чувствуете, что устали, просто погладьте кошку. Просто поглаживание снимает стресс и беспокойство, а если гладить белую кошку, можно и вовсе решить проблемы со зрением.

Кошка – загадочное животное. Каждая кошка индивидуальна, и разговаривает своим особенным языком. Чтобы его узнать, просто наблюдайте за кошкой – и вам откроется целый мир тонких (и не очень) энергий.