В какие мифы о фэншуй мы верим до сих пор

Как и в любых древних практиках, необходимо время, чтобы разобраться, где правда. Чтобы развеять все сомнения, мы публикуем 10 самых распространенных мифов о фэншуй.

1. Красная входная дверь – залог удачи

Является ли это утверждение верным? Пожалуй, только на половину. Красный цвет для входной двери действительно удачный, но не для каждого дома. Выбор цвета в этом случае зависит от многих факторов.

2. Бамбук и фонтаны

Эти элементы чаще всего ассоциируются с фэншуй. Существует миф, якобы их наличие в пространстве моментально увеличивает доход и улучшает дела в целом. На самом деле это не так. Отсутствие или присутствие этих вещей не делает фэншуй дома/офиса автоматически хорошим или плохим.

3. Цветы в спальне

Поговаривают, что цветы в спальне ухудшают фэншуй. Свежие цветы обладают изысканной энергией (Чи) и всегда привносят очарование и сладкий целебный аромат. Тогда каким образом они могут негативно влиять на пространство спальни? Как и в любой науке, фэншуй требует обращать внимания на детали и не руководствоваться общими навыками. Иногда маленький букет свежих роз является прекрасным фэншуй для спальни, в то время как огромный красочный куст в горшке может иметь противоположный эффект.

4. Перестановка в квартире меняет жизнь

Наверняка это звучит заманчиво – передвинь диван и получи повышение? Или сделайте ремонт в столовой и обретете вечную любовь? Дело в том, что перемещение мебели время от времени сама по себе хорошая идея. Это освежает поток энергии. Однако само это действие не дает никаких гарантий кардинальных перемен в жизни. Чтобы фэншуй начал работать нужно переставлять мебель согласно специальным положениям этой науки.

5. Если кровать стоит в неправильном направлении, то вы обречены

Пожалуй, это самый абсурдный миф, который никоим образом не относится к фэншуй.

6. Нужное растение приносит удачу и деньги

В фэншуй действительно существуют «денежные» растения. Только правда состоит в том, что любое живое, пышущее энергией и здоровьем растение приносит качественный и позитивный заряд для пространства. Таким образом в первую очередь вам нужно заботиться о растениях, которые есть в пространстве. Это поможет поддерживать позитивные вибрации вашего дома/офиса.

7. От расположения плиты зависит энергия всей кухни

Если вы любите готовить, то наверняка знаете, что необходимо множество элементов для того, чтобы кухня была комфортной во всех отношениях. В фэншуй также существует множество аспектов по поводу кухни и расположение плиты отнюдь не самый главный. Так что не стоит беспокоится об этом пункте, вместо этого сосредоточьтесь на создании чистой, светлой и счастливой кухни в целом.

8. Мандариновые утки приносят вечную любовь

Этот символ один из самых популярных и классических «лекарств» в вопросах любви. Но в этом случае утверждение неверно.

9. Часы – признак отрицательного фэншуй

Известно, что время – это невозобновляемый ресурс, который течет очень быстро. В этом отношении вы должны быть очень осторожны. Наличие часов в спальне не очень хорошо для фэншуй, в остальных случаях – не стесняйтесь и заполняйте пространство часами, как вашей душе угодно.

10. Зеркало Багуа защищает дом

Очень часто этот предмет используют неправильно. Багуа зеркало – независимо от того с вогнутым и выпуклым стеклом оно, никогда не должно использоваться внутри помещения. Оно располагается снаружи и только если существует реальная угроза негативной энергии. Но даже без него можно найти более эффективные способы в фэншуй, которые защитят ваш дом.