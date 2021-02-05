Как найти купюру, которая притягивает к себе деньги

Чтобы приумножить деньги, нам необходимо найти «волшебную» купюру-талисман, обладающую мощной энергетикой.

В магических ритуалах по привлечению денежных потоков есть понятие «счастливая купюра» и, если вам удается ее отыскать и положить в кошелек, то ваш финансовый поток утроится. Сделать это непросто, но возможно.

Начинать поиск нужно с внимательного изучения букв и цифр, содержащихся в номере и серии купюры.

1. Две и более «3» в номере купюры означают, что деньги готовы приходить к вам при условии, что вы будете распоряжаться ими бережно, с умом. В противном случае: как пришли, так и уйдут.

2. Наличие в номере купюры трех и более «7» поможет вам увеличить заработок.

3. Если номер купюры содержит три и более «8» (причем они могут стоять как подряд, так и перемежаться с другими цифрами) - это «счастливая» купюра по фэншуй. А уж если номер состоит из одних «8» - бесконечный денежный поток вам обеспечен.

4. Если буквы на купюре повторяют первые буквы вашего имени (например: вас зовут Анна Сергеевна и буквенная серия купюры АС) – это ваш финансовый талисман, и неважно, какого номинала банкнота.

То же касается банкноты, где цифры серии – числа вашего рождения. Например, вы родились 12 марта 1981 года. Номер на купюре состоит из 7 цифр. Будет редкой удачей, если вы найдете банкноту с номером 1203981, тогда ваши вибрации совпадут, и купюра будет интенсивно притягивать денежный поток. Возможны варианты, когда цифры вашего рождения будут присутствовать в номере в произвольном порядке. Такая купюра тоже сможет аккумулировать финансы, но в гораздо меньшем объеме.

И конечно же, мощнейший персональный денежный талисман – это купюра, на которой одновременно буквы будут отражать ваши инициалы, а цифры – дату рождения.

5. Следуя симоронским техникам, надо искать «правильные» купюры по буквам серии и складывать из них нужные слова. Например, взять 3 купюры любого номинала, где напечатаны буквы серии БО, ГА, ТА и составить из них слово «БОГАТА». Эти купюры положить вместе в кошелек и не тратить, а «приманивать» деньги. Каждый может складывать слова по своему усмотрению, но они обязательно должны отражать денежную тематику или тему притяжения (золото, приток и т.п.).

Ищите «свою» купюру и богатейте!

С пожеланиями удачи, Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог