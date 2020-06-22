Еда для ума: продукты, которые улучшат работу мозга

Правильное питание — залог хорошей работы мозга и улучшения памяти, а также стройной фигуры и позитивного настроения.

Грецкий орех — содержит провитамин А, витамины В, С, калий, кальций, железо, магний и другие. Несмотря на повышенное содержание жиров грецкий орех помогает снизить уровень холестерина в крови. Употребление грецкого ореха благотворно влияет не только на работу мозга, но и на сердечно-сосудистую систему.

Жирная рыба — к таким видам относятся: палтус, сайра, скумбрия, семга, севрюга, сом, налим и другие. Они богаты витаминами A, D, E, а также, Омегой-3 кислотой, которая снижает риск образования тромбов и улучшает кровоснабжение капилляров. Употребление её улучшает состояние кожи, костей и кишечника.

Черника и голубика — помимо улучшения работы мозга, эти виды ягод помогают при проблемах со зрением и снижают риск развития рака, за счет веществ, входящих в их состав: антиоксидантов, аминокислот, клетчатки, витаминов A,B,C,D и других.

Брокколи, шпинат — обладают высоким содержанием витамина А,К, лютеин и клетчатка, которые очень хорошо влияют на работу мозга.

Помидоры — мощный антиоксидант, который помогает еще и регулировать работу нервной системы и обладают антибактериальным действием.

Внимательно следите за своим питанием. Будьте здоровы!

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