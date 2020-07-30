Психолог: «Вам мешают похудеть ментальные проблемы»

Лишний вес может быть последствием психологических проблем.

Неосознанный мазохизм

Когда человек чувствует вину за некое недостойное поведение в прошлом, он склонен терпеть и дальнейшие обвинения в случившемся, а также преданно помогать человеку, который регулярно винит и обижает его. Он считает, что заслужил такого отношения, и всеми силами старается заслужить любовь. Питается вроде не так много, а стрелка весов все дальше бежит вперед. Велика вероятность, что в детстве желания этого человека игнорировались, его воспитывали тихим и удобным для родителей, послушным ребенком. Таким образом, у человека на первом месте стоят желания других людей, а свои откладываются на потом. «Самонаказанием» здесь психологически выявляется сильный набор веса. Чаще всего таким людям тяжело изменить свои настроения и поставить себя на первое место, но при желании эту проблему можно проработать с помощью психолога.

Лишний вес ассоциируется с успехом

В детстве Люба была худенькой девочкой из скромной семьи. Одноклассники её обижали, одежда висела как на швабре, мальчики не замечали. После окончания школы и техникума Люба пошла на работу, где, как ей казалось, её воспринимали несерьезно из-за её худобы. Затем она ушла в декрет, и вернулась на работу уже с лишним весом. На работе дали повышение, на улице воспринимают как взрослого состоятельного человека, да и платья с вырезом наконец стали красиво сидеть. Люба поняла, что в большом весе есть плюсы, поэтому она не хочет от него избавляться. Да и детские обиды сидят в подсознании. В такой ситуации человеку нужно проанализировать, в каком весе он лучше себя чувствует, за какие заслуги на самом деле его ценят окружающие, и чего на самом деле хочет он сам.

Стеснительность

В подростковом возрасте девочки начинают осознавать свою женственность. Им хочется покрасоваться в туфлях на каблуке, накрасить ресницы или сделать красивую прическу. Когда родители ругают или просто не поддерживают такие нормальные проявления, говорят: «Не занимайся ерундой!», — подсознательно у подростка выстраивается цепочка, по которой в дальнейшем те же проявления женственности просто закрываются. В голове сидит строгая мама, которая приказывает учиться, а не «делать глупости». Вес начинает расти из страха познакомиться с противоположным полом. Он становится своеобразной защитой от мужчин. Они, как и красивая фигура, подсознательно ассоциируются с потерей работы, неудачами. Такую проблему лучше всего прорабатывать с психологом и изменять установки.

Лишний вес — проблема множества людей, и часто она несет психологический характер. Надеемся, что данная статья поможет вам справиться с некоторыми из проблем. Спасибо за прочтение!

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