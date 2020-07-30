Что носить в кармане, чтобы всегда водились деньги

Бывает, что полоса неудач никак не отступает. Тогда стоит прибегнуть к помощи высших сил. Положите в карман специальные вещи, тогда удача будет на вашей стороне.

Кусочек красной ткани

Красный цвет — это символ богатства и сильной энергетики. В Китае этот цвет часто используют для украшения архитектурных строений.

Вместо ткани можно положить клубок красных ниток. Наши прадеды всегда говорили, что красный цвет всегда приносит удачу и привлекает деньги. Даже праздники старайтесь проводить в ярких красных оттенках. На различные мероприятия выбирайте одежду в красных тонах.

Камушек круглой формы светлого цвета

Такие часто продают в цветочных магазинах для декора или аквариума. Кроме того что этот символ привлекает деньги, он еще принесет здоровье в вашу семью и благополучие.

Попробуйте применить этот совет и уже через короткое время вы заметите, как ситуация стала меняться в лучшую сторону, и во всех делах вам сопутствует удача.

Несколько купюр

Положите в карман немного денег даже тогда, когда вы не собираетесь в магазин, а просто вышли прогуляться. Деньги привлекут такую же энергетику, и они будут приходить к вам еще в большем количестве. Вокруг вас постоянно будет присутствовать энергетика денег, поэтому их несомненно станет еще больше.

Лавровый лист

Купить его можно в любом супермаркете. Чтобы в кармане не раскрошился, положите в маленький пакетик. Студенты часто берут его с собой на экзамены, так как он приносит удачу. А взрослые люди кладут его в карман перед тем, как отправиться на серьезное мероприятие.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.