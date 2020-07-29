Счастье и богатство можно узнать по морщинам на лбу

Хотите узнать, будете ли вы богаты и счастливы в браке, тогда посмотрите на лоб своих возлюбленных.

На лице вашей второй половинки может быть написано, будете ли вы счастливы и богаты с ним в отношениях. Оказывается, все просто, достаточно взглянуть на лоб своего возлюбленного и вуаля. По крайней мере, именно в этом заверяют ученые из Мариленда.

Проведя многочисленные исследования, они пришли к неожиданному выводу, что знаки баловней судьбы, а также неимоверных везунчиков, видны именно на лбу. Теперь вы можете заранее определить, где будете жить: в шалаше, у родителей или в огромном замке.

Итак начнем.

1.Если вам нужен хороший семьянин, верный муж и чудесный отец, не чающий души в детишках, то вам нужно искать обладателя лба с двумя морщинами посередине.

Причем, одна морщина должна быть глубокая и длинная, а вторая, наоборот, еле заметная и почти не выделяющаяся. Поэтому, девушки, ищем нужные морщины, хватаем подмышку претендента и тащим в загс. Уж такой партнер точно не подведет, не бросит и не предаст.

2. Нужен волевой, сильный духом, целеустремленный и берущий любую крепость с ходу, а также лидер, ведущий за собой толпы?

Тогда ищем претендента со лбом, на котором есть три горизонтальные линии, пересекающиеся одной маленькой вертикальной линией. И кто знает, вдруг вы - будущая обладательница президента супер державы или на худой конец генерала.

3. Но ежели вам не нужно брать постоянные бастионы, преодолевать неприступные горы и переплывать океаны, а вы хотите видеть рядом с собой человека доброго, отзывчивого, который и прижмет, и приобнимет, а также разделит всю вашу любовь и не только к вам, но и к вашим питомцам.

Всеми этими качествами будет обладать человек с высоким лбом, на котором мелкие морщины идут по линии волос.

4. А кому нужен донжуан? Засады в кустах, постоянные подозрения и вечернее разглядывание рубашек на предмет помадных следов?

Берегитесь волнообразных морщин над бровями и морщин вокруг глаз, идущих к вискам. И вам не придется бежать в магазин за тюбиком, чтобы склеить свое разбитое горем сердце.

5. Если кредиторы стучат в вашу дверь, а в соседней комнате пожар, вы находитесь на самом верхнем этаже небоскреба. Тогда срочно хватайте телефон и звоните обладателю множества мелких морщинок на выпуклом лбу.

Только эти люди обладают неимоверной везучестью, именно они, по непонятной для себя причине, случайно окажутся у вас на пороге с ведром воды и выигравшим лотерейным билетом.

А возможно, нужно просто оглянуться и посмотреть, какой лоб находится рядом. Вдруг никуда и не нужно идти искать. Достаточно просто протянуть руки и обнять свою радость, пусть даже и не с теми морщинами.

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.