Как укрепить иммунитет с помощью йоги

Укрепляется иммунитет, очищаются легкие, уходят отеки и другие застойные явления.

Эта йоговская поза, она же асана, называется Позой Ребенка или Баласаной. Она не требует никаких физических усилий, позволяя расслабиться и вдоволь надышаться. При этом активируется лимфоток и улучшается кровоснабжение органов, что способствует не только укреплению иммунитета, но и избавлению от отеков.

Последние, представляя из себя застойные явления, могут стать причиной воспаления, в том числе и в легких.

Вам понадобится любой мягкий коврик или одеяло. Во время выполнения асаны вам должно быть комфортно, поэтому выбирайте что-нибудь в меру мягкое. Под голову можно положить подушку или же положить голову на пол, при условии, что ваша шея не будет перенапрягаться.

Сядьте на пятки и наклонитесь вперед,и лягте животом на колени, руки вытяните перед собой. Ощущения должны быть очень приятными, расслабляющими. Ладошки не напрягайте, пальцы расслабьте и положите на пол так, как вам комфортнее.

Ягодицы постарайтесь опустить на колени. Если они до коленей не достают, подложите под них подушку или свернутое одеяло. Колени можно раздвинуть или держать сведенными. Ориентируйтесь на ощущения в вашем теле.

Сведите лопатки ближе к позвоночнику, но без всякого напряжения. Вы почувствуете, как раскрывается грудь и становится намного легче дышать.

Глаза закройте и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов животом, на вдохе живот надувая, а на выдохе сдувая. Когда в животе станет приятно тепло, подышите грудью в таком же порядке: на вдохе грудь расширяем, на выдохе воздух выдыхаем.

Когда дыхание станет свободным и легким, подышите по линии позвоночника: вдыхая, представляйте, как воздух от копчика идет в сторону головы, а на выдохе от следует обратно, как бы унося в землю все ненужное и вредное.

Не напрягайтесь, не задерживайте дыхание. В теле не должно быть никаких зажимов, болезненности, напряжения.

Оставайтесь в Позе Ребенка столько, сколько вам комфортно. Можно включить расслабляющую музыку, зажечь ароматические свечи, распылить эфирные масла.

Позу Ребенка рекомендуется делать при эмоциональном и физическом напряжении. Поняли, что загоняете себя тем или иным способом в угол, — легли, расслабились, подышали.

Запомните состояние расслабленности, которое дает эта поза, и постарайтесь сохранять его как можно дольше, даже когда встанете с коврика.

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