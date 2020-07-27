Как узнать характер человека по его подписи

Что такое личная подпись – это второе Я.

Когда мы придумываем для себя подпись мы не только стремимся отразить фамилию и инициалы, но и хотим, чтобы она была стильной и отражала нас как личность. Именно поэтому очень легко понять характер человека по личной подписи, но нужно помнить что в нашей подписи всегда присутствует 2 а то и 3 пункта, поэтому следует учитывать их совеместно, только в таком случае вы сможете правильно определить характер человека.

Подпись с множеством петелек и круговых элементов говорит о богатом жизненном опыте и хитрости ее обладателя. Они умеют себя подать и заявить о себе, так что все окружающие явно их заметят и выделят из толпы. Им важно чтобы их труд и умения заметили и оценили по достоинству. Такой тип подписи часто встречается у художников, актеров, певцов.

Длинна подписи отвечает за терпение. Если у человека длинная подпись, это говорит о том, что он скрупулёзен, педантичен, чрезвычайно внимателен к деталям и мелочам. Эти люди не только самокритично относятся к себе, но и любят критиковать и придираться к другим. Короткая же подпись говорит об обратном, ее обладатель своенравен, нетерпелив, быстро перескакивает с одного дела на другое.

Разборчивость. Если в подписи ясно читаются буквы, то человек не совсем уверен в себе и ищет со стороны понимания и поддержки. А если совершенно невозможно разобрать что написано в подписи, то человек совершенно не зависим от чужого мнения.

Наличие заглавных букв, а возможно даже не одной говорит о яркости обладателя, он стремится обратить на себя внимание и совсем не стесняется быть на виду. Если буквы в подписи хоть и заглавные, но не сильно отличаются размером от остальных – это говорит об эмоциональной зажатости.

Перечеркнутая подпись, говорит о повышенной эмоциональности, напористости и самокритичности хозяина. Эти люди излишне эмоциональны и очень близко к сердцу принимают любые высказывания в их адрес.

Подчеркнутая подпись. Эти люди предприимчивы и творческие. Если черта сверху – люди излишне гордые и тщеславные. Если снизу – человек достаточно сильно зависим от чужого мнения. Если в подпись оканчивается длинным хвостом – эти люди не терпят чужих советов.

Подпись, обведенная в круг, говорит о замкнутости, изолированности и робости. Таким людям достаточно сложно общаться с людьми, и они очень редко делают первый шаг к знакомству.

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