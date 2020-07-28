На каком пальце носить кольцо, чтобы исполнялись мечты

Мы с удовольствием носим кольца, не зная, что они издревле были не только украшениями, но и талисманами, способными привлечь в жизнь своего владельца блага, а также многое о нем рассказать.

Пальцы наших рук имеют астрологическое значение. Иначе говоря, каждому из них соответствует определенная планета из нашей солнечной системы, которая наделяет нас своими, присущими ей качествами. Кольца на пальцах могут многое рассказать о нашем характере, привычках и слабостях. Психологи успешно используют эти знания в своих практиках. Следовательно, надевая кольцо на палец, которому соответствует планета, несущая нужные нам качества, мы сами можем корректировать свои поведенческие аспекты, и таким образом привлекать в свою жизнь нужные события. Все мы знаем о причинно-следственной связи и о том, что наша реальность меняется в зависимости от нашего восприятия.

Традиционно считается, что кольцо на безымянном пальце говорит о семейном положении владельца. Безымянный палец отождествляется с Солнцем. В эзотерике металлом Солнца считается золото, и именно поэтому для скрепления уз брака подходит лучше всего кольцо из золота.

Наденьте колечко на безымянный палец любой руки, чтобы привлечь богатство и успех в свою жизнь. Солнце наполняет энергией творчества и созидания, способствует личностному росту и самодостаточности. Я часто вижу массивные красивые кольца на безымянных пальцах у людей творческих профессий.

Влияние Марса – самоутверждение, прямолинейность, энергичность и вспыльчивость. Если вы обладаете таким горячим нравом и хотите его «сбавить пыл», придав весомости, хладнокровия и убедительности своим действиям – наденьте кольцо на большой палец.

Юпитер управляет указательным пальцем. Этот палец управляет властью, силой воли и волей силы. Причем ношение кольца на указательном пальце правой руки разовьет все эти качества в положительном аспекте, а на левой – принесет надменности и манию величия своему обладателю. Что тоже успешно можно использовать, если вы излишне застенчивы и нерешительны.

Средний палец управляется Сатурном – планетой, отвечающей за духовный рост, мудрость и внутреннюю силу, а также нашу связь с родом. Так что если вы хотите получить поддержку своего рода и помощь в преодолении трудностей и выхода из полосы неудач, то носите кольцо на этом пальце, это поможет вернуть удачу и обрести гармонию. Особенно хороши в таких случаях фамильные кольца, которые носили ваши предки,

На средних пальцах также носят кольца люди, занимающиеся духовными практиками. Если человек носит кольца на средних пальцах обеих рук, то это говорит о его готовности идти «по судьбе» и выполнять свою миссию на этой планете.

Колечко на мизинце – пальце Меркурия – поможет обрести дипломатические качества, гибкость ума и красноречие. Используйте это в своей профессии. Женщинам колечко на мизинце добавляет кокетства и склонности к флирту, что может пригодиться излишне скромным и неуверенным в себе особам.

Зная, какими качествами наделяют нас планеты и минералы, можно усиливать действие колец-талисманов, созданных нашей личной магией и намерением.

Когда замуж? Отвечает таролог

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