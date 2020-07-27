Астролог: «Опасно праздновать день рождения заранее»

Считается, что отмечать день рождения нужно с близкими людьми, а также в том месте, где вам уютно и комфортно.

Так ли это на самом деле? Откуда пошла эта примета? И что делать если загружен делами?

Издревле считали, что в этот день приходят не только живые гости, но и души умерших родственников. И если они не попадут на праздник по той причине, что его перенесли, то могут сильно расстроиться. Из этого следует, что души перестанут помогать своим потомкам.

Кроме того, считается, что в день рождения высшие силы одаривают везением и удачей именинника. Но если он попытается отметить его дважды, то может остаться вообще без привилегий.

Некоторые ученые утверждают, что у тела есть клеточная память. О времени появления на свет организм хранит тяжелые воспоминания о пережитом стрессе. Есть мнение, что именно из-за этого, человек подсознательно готовится к чему-то страшному – и оно происходит. Накануне дня рождения с людьми часто происходят несчастные случаи.

В России после революции именины вообще не праздновались. И даже на «Муху-цокотуху» Корнея Чуковского устанавливалась цензура, в том числе за пропаганду того, что «нынче Муха-цокотуха именинница…».

Думая о хорошем можно улучшить себе настроение, а о плохом наоборот – расстроиться и впасть в депрессию. Также и с верой в приметы.

Праздновать заранее день рождения или нет решать только вам. Что себе накрутите – то и будет. Мысли материальны!

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