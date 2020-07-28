День рождения подскажет характер ребенка

Когда на свет появляется ребенок, родители уже заранее начинают представлять его будущее: что ждёт его впереди, какие увлечения у него будут, каким станет его характер.

И если хобби, образование и профессия — дело выбора самого человека, то характер, оказывается, может определить день его рождения.

Вспомните, в какой день недели родился ваш ребёнок?

А теперь ищите этот день среди остальных.

Понедельник

Рождённых в понедельник защищает Луна. Этот человек — творческая личность, у него богатая фантазия, внутренний мир, он смотрит на всё под другим углом. Если талант, который дан ребёнку при рождении, будет раскрыт, то он сможет добиться большого успеха, например в искусстве. Его смело можно отнести к числу гуманитариев, точные науки даются с большим трудом. Большое будущее ждёт в том случае, если проявится настойчивость, трудолюбие и стремление достичь конечного результата в начатом деле.

Вторник

Покровитель этого ребёнка — Марс. В будущем он проявит себя как стойкий, мужественный человек, на которого можно положиться в трудной ситуации. Всё у него будет чётко и по плану, и это относится как к мальчикам, так и к девочкам. Единственным «нюансом» характера является тот факт, что без веры в своё дело путь такие люди просто не начинают. Если процент рисков для них выше, то вряд ли они будут ввязываться в эту затею. В чём-то этот момент может сыграть против них и удача пробежит мимо резвой лошадкой.

Среда

Вашего ребёнка оберегает Меркурий. Довольно сложные и противоречивые натуры. Они во всём ищут здравый смысл, но при этом живут идеями и мечтами, которые придуманы ещё в детстве, забывая, что приоритеты сейчас иные. Торговля и рекламный бизнес — сферы, в которых такие люди отлично смогут себя проявить, показав свою креативность, расчетливость и хитрость.

Четверг

Юпитер правит этим человеком. Планета подарила прекрасные организаторские способности, лидерские качества. В будущем этот ребёнок будет мудрым руководителем, который сможет повести за собой большое количество людей, при условии, что будет желать этого сам. Настойчивость в достижении цели — основная черта характера будущего лидера.

Пятница

Венера — покровительница родившихся в пятницу. Она одарила красотой, обаянием и харизмой, которыми ваш ребёнок будет успешно пользоваться в жизни. Комфорт для этих людей имеет очень важное значение, поэтому они сделают всё, чтобы их жизнь была гармонична. К минусам можно отнести своенравность в их характере, которую не все готовы терпеть, а потому круг общения будет весьма ограничен.

Суббота

Родившиеся в субботу находятся под защитой Сатурна. Эти люди, как правило, проживают долгую жизнь. Благодаря своему трудолюбию и исполнительности они планомерно достигают высокого положения в обществе. Не всегда везёт с личной жизнью, поэтому ещё в подростковом возрасте ребёнку стоит объяснить что такое институт брака на положительном примере отношений в семье.

Воскресенье

Этим людям само Солнце подарило энергию. Они могут получать всё и сразу, потому что им сопутствует удача, везение. Минусом является то, что они привыкают к таким подаркам судьбы и уже перестают трудиться и что-либо делать на пути поставленных целей, полагаясь на авось. В совокупности с самоорганизацией в будущем у такого ребенка не будет никаких препятствий.

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.