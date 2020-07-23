4 городские легенды, которые пугают по-настоящему

Каждый из нас слышал множество историй: интересных, порой пугающих. Но что в них правда, а что вымысел? Некоторые известны всему миру.

Призрачный полк (Россия)

Это старая городская легенда, которая оживает на улицах Волгограда. Те, кто живет или работает на Мамаевском кургане не раз видели проходящие мимо тени неких фигур с ружьями. Горожане верят, что это неупокоенные души погибших солдат.

Черный пес Меридена (США)

Этой легенде больше сотни лет и проживает она в штате Коннектикут. Однажды, в начале ХХ века геолог Пинчон во время своей работы над исследованием горы Пик. В тот день он впервые встретился с черным псом, который лишь мелькнул среди деревьев. Прошло несколько лет, прежде, чем они снова увиделись на том же месте. В этот же день друг геолога, уже видевший черного пса встретил его третий и последний раз, после чего сорвался с горы. Пинчон не избежал судьбы, уготованной ему черным псом. Он не верил в уже существовавшую легенду и снова отправился на работу в гору. Геолога обнаружил на дне оврага.

Старая леди с Треднидл-стрит (Англия)

Эта легенда поселилась в Банке Англии в XIX веке. В начале этого столетия Филипп Вайтхед ― один из сотрудников банка, был пойман за мошенничество. В те времена такие преступления в Англии карались повешением. Его сестра Сара долгое время не знала об этом. Она приходила в банк снова и снова, спрашивая сотрудников о своем брате. Легенда гласит, что она сошла с ума сразу же, когда ей сообщили печальную новость. Сара не перестала многократно наведываться в банк, облаченная в черное платье. Сотрудники до сих пор иногда видят после закрытия этот образ и слышат ее голос: «Вы не видели моего брата?».

Девушка в белом (Казахстан)

Легенда о женщине в белом не обошла и город Алматы. Она обитает в районе Плодоконсервного комбината на остановке по улице Жандосова. Девушка жалобно просит отвезти ее домой и позвонить родным. Однако на другом конце провода отвечают, что их дочь давно мертва. Согласно легенде, девушка в белом преследует машину, которая не остановилась или навлечет гибель от ДТП.

Когда замуж? Отвечает таролог

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