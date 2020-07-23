Психолог: «Ваша окружение тянет вас на дно»

Окружение действительно напрямую влияет на вашу личность и жизнь.

Кто-то не может вырваться из обреченного круга, тянущего вас на дно, а кто-то меняет его и улучшает себя и свою жизнь. Всё просто.

Какое окружение выбрать и как это сделать?

Ваша жизнь строится из множества принятых решений. Чтобы поменять свое решение в лучшую сторону, а в данном случает поменять свое окружение, необходимо просто перестать общаться с нынешним. Но как это сделать, ведь на словах это звучит очень просто. Действительно, тут нужен грамотных подход и выглядит он так: постепенное снижение времени общения с нежелаемым окружением.

Также можно применить метод-смены привычных занятий. К примеру, вы с друзьями каждый вечер собирались на детской площадке и выпивали напитки, приносящие вред вашему здоровью. Вместо этого запишитесь в спортивный зал, бассейн, курсы иностранного языка и так далее. Главное, чтобы это занятие приносило пользу и нравилось вам. А старому окружению можно уверенно сказать, что вы заняты новым занятием и у вас нет времени быть с ними. Со временем, опираясь на психологию, данная группа сама вытеснит вас, так как вы будете противоречить их взглядам.

Подбор нового, желаемого окружения

Вливайтесь в новые компании с теми интересами и поведением которые будут для вас актуальными. Где найти новые компании? Все просто, новое занятие, которое вы определите для себя, будет обладать новым окружением. Спортивное окружение, художественное, лингвисты, биологи, математики, философы, фрилансеры, интеллигенты, киберспортсмены и так далее.

Будьте смелее с новыми знакомствами и поборите страх нового - там где страх, там и успех. Дерзайте я верю в вас!

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.