Народная примета: к чему теряется или находится кольцо

Наверняка в жизни вы или ваши близкие сталкивались с потерей кольца.

Это событие неприятное: мало того, что вы теряете дорогую вещь в денежном выражении, потеря кольца – это не очень хорошее событие и в энергетическом плане.

С давних пор кольца и предметы округлой формы считались оберегами для своих владельцев. Кольца несут энергетику своих хозяев и могут быть использованы в магических целях и обрядах. Поэтому потеря кольца несет в себе определенную опасность.

Утеря кольца в народе трактуется потерей жизненной энергии и душевных сил. В первую очередь это утверждение относится к кольцам выполненным из драгоценных металлов. Потерянное кольцо можно использовать в нехороших целях, если знать владельца украшения. Например навести сглаз или сделать приворот.

Потеря колечка также говорит о том, что от вас отвернулась удача. Чтобы минимизировать негативные события, нужно попросить человека, которому вы дороги, сделать вам подарок в виде кольца, так вы сможете уберечь себя и вернуть расположение фортуны. Однако существует и положительные моменты при потере кольца. Если это произошло, когда вас активно преследовали неудачи, считается что они перестанут происходить и как бы уходят вместе с потерянным кольцом.

Что делать при утере обручального кольца?

Потерять такое кольцо в народе истолковывается, как очень неприятная примета. Ведь обручальное кольцо – это сильный оберег для пары и его потеря несет ссоры, семейный разлад и даже развод. Исправить такое положение дел можно, купив новые обручальные кольца обязательно обоим супругам, а не только одному, который потерял кольцо.

Находка кольца

Если вы вдруг нашли кольцо, то лучше всего не брать его даже в руки. На нём уже может быть порча или сглаз. Но если вы все-таки решили забрать его себе, то обязательно очистите кольцо от чужой энергетики, а лучше переплавьте для изготовления другого украшения.

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