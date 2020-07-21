8 советов для женщин, которые хотят быть счастливыми

Понятие «красота» – это не только о внешнем облике и о том, что окружает извне. Красота может быть и внутренней. Красота в первую очередь должна исходить изнутри – «красивая» душа, добрые помыслы, позитивное мироощущение.

И если красоте внешней уделяется много времени и сил – новое платье, прическа, макияж, маникюр, занятия спортом, диеты и тому подобное, то красоте внутренней зачастую не придают такого глобального значения. А зря.

Как бы девушка за собой не ухаживала – если на душе у нее злость, грусть, тоска, то это отразится и на внешнем облике.

Вот несколько советов, которые помогут обрести внутреннюю красоту:

1. Слушать себя. Прислушивайтесь к своим чувствам и эмоциям, когда делаете какое-то дело или общаетесь с людьми. Очень важно делать то, что нравится именно Вам, а не другим.

2. Развивать женственность. Учитесь любви и чуткости. Чаще носите юбки и платья, они способствуют развитию в себе женских качеств.Попробуйте избавиться от таких качеств, как грубость, резкость, безразличие.

3. Быть честной. Не только перед другими людьми, но прежде всего – с собой. Другие могут и не узнать, а сделки с собственной совестью не всегда идут во Благо.

4. Отказаться от употребления алкоголя и вредной пищи.

5. Соблюдать правильный режим дня: рано вставать и ложиться спать до 22.00. Через пару недель такого графика ты почувствуешь, что стало больше сил и энергии.

6. Читать больше книг, вместо просмотра очередного сериала или новостей по телевизору.

7. Доверять своему мужчине. Верить в своего мужчину. Положиться на него и просить о помощи, даже если все можешь сама.

8. В любое дело вкладывать положительные эмоции и любовь, будь это приготовление пищи, рабочий отчёт или общение с соседями.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.