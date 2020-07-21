Как не довести себя до психосоматики

Эмоции – неотъемлемая часть человеческой жизни. И довольно часто именно они становятся причиной серьезных болезней человеческого организма.

Эмоции сопровождают человека с рождения. Ими мы отражаем свое отношение к миру, событиям и людям, с которыми мы взаимодействуем. Условно все эмоции подразделяют на 2 большие группы: позитивные и негативные. Любовь, восторг, радость, восхищение, которые мы относим к позитивным эмоциям, помогают нам жить, справляться с неприятностями и преодолевать трудности. А негативные эмоции, например, обида, гнев, только ухудшают наше состояние и надолго отнимают радость в жизни.

Как болезни зависят от эмоций

На сегодняшний день ученые-физиологи достаточно полно изучили влияние эмоций на человеческий организм и пришли к выводу, что они воздействуют не только на настроение и жизненный тонус. Полностью подтверждено предположение, что негативные эмоции и психосоматика тесно связаны и являются причиной целого ряда серьезных заболеваний:

Жадность. Вызывает расстройство пищеварения, нарушает обмен веществ и способствует быстрому набору лишнего веса.

Ревность. Резко снижает уровень половых гормонов, блокирует репродуктивные функции вплоть до импотенции или бесплодия.

Высокомерие. Сказывается на состоянии головного мозга, вызывает проблемы со зрением и слухом. Иногда становится причиной головных болей или опухоли мозговых оболочек.

Трусость. Эта эмоция разрушительно действует на почки.

Зависть. Сказывается на сердечно-сосудистой системе, становится причиной инфарктов.

Тоска. Вызывает необратимые изменения печени. Эта эмоция зачастую приводит к развитию онкологических заболеваний.

На состояние желудочно-кишечного тракта оказывает влияние целый ряд негативных эмоций, что зачастую приводит к гастриту, и язвам разных отделов.

Учимся управлять эмоциями

Разные способы совладать с негативными эмоциями предлагаются человечеству на протяжении сотен лет. Активно решением этих вопросов занимаются различные религии, ведь не зря самые сильные негативные эмоции причислены к смертным грехам. Также разработаны вполне действенные методики специалистами психологами и психотерапевтами. Приведем несколько простых практик, которые помогут вам справиться с накопленным негативом:

Визуализируйте свои эмоции, представьте их в виде камня или большого мешка, которые вам тяжело нести. А теперь попробуйте просто выбросить этот ненужный груз. Если не получается это сделать за один раз, то разделите эту процедуру на несколько приемов.

Если вы сталкиваетесь с неприятными для себя людьми, то просто представьте себя за стеклянной стеной и отгородитесь от них.

Если вы совершили неблаговидный поступок и раскаиваетесь в содеянном, то стоит просто рассказать об этом своему другу или незнакомцу, который готов вас выслушать.

Справиться с гневом вам помогут спортивные тренировки или усиленные физические нагрузки.

При приступах меланхолии и грусти есть 2 пути: посмотреть грустный фильм и от души поплакать или занять себя спортом или физическим трудом.

Не забывайте, что не только негативные эмоции смогут вызвать болезни, но и излишне сильные положительные эмоции также могут спровоцировать резкий сбой в организме, вплоть до сердечного приступа. Так что грустите и радуйтесь умеренно, не позволяйте эмоциями слишком сильно на себя воздействовать.

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