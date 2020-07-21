4 знака, среди которых больше всего преступников

Какие знаки чаще всего совершают какие-либо преступления?

Люди, рожденные под этим знаком, являются очень эмоциональными и вспыльчивыми. Поэтому часто случается так, что они совершают какие-либо преступления в порыве эмоций.

Тельцы по своей природе являются довольно тихими и спокойными личностями. Однако в них живет жажда доминирования и власти над другими людьми. Поэтому часто они совершают преступления именно из этих побуждений. Кроме того, среди Тельцов довольно часто случаются жесткие и авторитарные лидеры. Если же представителям этого знака не удается реализовать свою потребность в доминировании на законных основаниях, то они могут возглавить преступную организацию.

Стрельцов отличает то, что они всегда стараются достичь цели любым путем. Поэтому часто они прибегают к различным незаконным методам получения материальных благ. К примеру, это может быть кража или мошенничество.

У Козерогов ситуация очень схожа со Стрельцами. Однако их мотивом могут быть не только материальные ценности, а и преступная романтика. Однако часто преступники, рожденные под этим знаком зодиака, ведут себя неуклюже и быстро попадаются в руки полиции.

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