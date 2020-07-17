Узнайте особенности характера по размеру кисти руки

По частям нашего тела, можно многое узнать о нас, в особенности по нашим рукам. Предлагаем вам определить особенности вашего характера по кисти руки!

Распрямите кисть любой руки и поставьте большой палец на сгиб в локте другой руки. Максимально попытайтесь дотянуться средним пальцем до запястья.

Вам удалось дотянуться — значит у вас большая кисть.

Расстояние между средним пальцем и запястьем оказалось совсем маленьким — значит у вас средняя кисть.

Расстояние получается большим — значит у вас маленькая кисть.

Вариант №1. Большая кисть

Ведущие черты личности: независимость, перфекционизм, пылкость.

Не боитесь выражать свое мнение, даже если оно идёт вразрез с общепринятым, уверены в своей позиции — это заразительно для окружающих и привлекает на вашу сторону массу единомышленников. Личность энергичная, обладаете мощными внутренними резервами, вы рождены для больших дел и если найдете свое призвание, то успех вам гарантирован.

Вы требовательны к себе, стремитесь выполнить любую работу идеально, болезненно воспринимаете промахи — настоящие перфекционисты! Однако, вам стоит менее критично относиться к себе, постоянное стремление к совершенству может истощать морально!

Вариант №2. Средняя кисть

Ведущие черты личности: самостоятельность, упорство, оптимизм.

Относитесь к тем людям, которые крепко держат судьбу в своих руках и идут по жизни с верой в лучшее, даже тяжелые обстоятельства не в силах сбить вас с намеченного пути. Всех благ добиваетесь своим трудом, подарков с небес не ждете, кажется, что для вас нет ничего невозможного, так оно и есть! Для вас важна стабильность, в том числе и материальная, всеми возможными путями стремитесь ее достичь, однако, вас нельзя назвать корыстным человеком, готовым ради денег на всё. К благополучию идёте честной дорогой, бережете свою репутацию, ведь статус и уважение окружающих не на последнем месте в вашей системе ценностей!

Вариант №3. Маленькая кисть

Ведущие черты личности: скрытность, целеустремленность, справедливость.

Человек со стержнем, на манипуляции не поддаетесь, использовать вас в корыстных целях — задача невыполнимая, а иногда даже опасная. Привыкли защищать свои интересы, если вам не противоречить, то проявляете мягкость и добродушие, но как только возникают разногласия - выпускаете свои острые шипы! Но ориентируетесь не только на личные выгоды, свои планы не ставите выше человеческих чувств, по головам ходить не станете — это отголосок вашей гордости и ориентации на справедливость. Вы из тех людей, которые чтят и соблюдают заповедь «относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе!».

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.