Женщина-миллионерша: «Ошибки – это причина посмеяться»

Женщина-миллионер! Кто она? Вымышленный персонаж, жена миллионера или вполне себе адекватный человек?

Почему при запросах в поисковиках можно с лёгкостью найти информацию о том, что думают мужчины-миллионеры, и не говорится ни слова о мышлении женщин, добившихся успеха?Американский финансово-экономический журнал Forbes насчитывает 241 женщину, но лишь единицы из них добились успеха самостоятельно, не имея за плечами огромного стартового капитала.

Проанализировав мнение этих успешных женщин о их достижениях, хотелось бы отметить, что в первую очередь необходимо научиться чувствовать себя комфортно в ситуациях, которые вам неизвестны и некомфортны. Именно перемены (пусть даже это перемены к лучшему) на первом этапе не всегда понятны и часто вызывают страх неизвестности. По мнению многих из них, необходимо не сидеть в привычной для вас обстановке, ожидая улучшения благосостояния.

Кроме вышесказанного – боязнь ошибаться и экспериментировать становится серьезной ошибкой.

Ни для кого не является секретом, что именно боязнь чего бы то ни было, приводит к внутреннему конфликту, что, в свою очередь, не является помощником в осуществлении своих идей.

«Когда вы переполнены внутренними конфликтами, то вы не можете преуспеть ни в карьере, ни в жизни. Люди, чувствуя ваше напряжение, просто не хотят иметь с вами дела!»

И наконец, без самоиронии и восприятия ситуаций, через призму позитивного настроя – ни в одном деле нет будущего. Если неудачи становятся причиной упадка ваших позитивных взглядов - это не станет залогом успеха.

«Все ваши ошибки – это причина весело посмеяться, а не повод доконать себя самокритикой.»

В заключении хотелось бы отметить – вы имеете все шансы добиться успеха из самого невыгодного положения при любви и умении трудиться. И абсолютно не важно, мужчина вы или женщина.

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