Мантры для помощи в поиске работы

Стать сотрудником компании, в которой работать престижно и выгодно, мечтают многие. Мантры могут помочь найти желаемое.

Было бы неправильным сказать, что, прочитав и прослушав мантру сегодня, вы уже завтра устроитесь на работу мечты. В данном случае, механизм другой: мантры, обладая мощной энергией, помогают расчистить дорогу, убрать препятствие, дать установку на получение желаемого. Например, у вас прекрасное резюме, но вас не приглашают на собеседование. Или же приглашений полно, но до трудоустройства так и не доходит, как будто что-то мешает работодателю сделать выбор в вашу пользу. В данном случае стоит попробовать мантры – универсальный рецепт для тех, кто чувствует себя загнанным в угол. Чудесная сила мантр позволяет вновь обрести веру в себя, понять, какой путь для вас правильный и осознать, что все сложится самым лучшим для вас образом.

Мантра – это по сути, композиция слов в особом порядке. Есть простые мантры. Например, чтобы ускорить процесс поиска работы с желаемой должностью и хорошим заработком, необходимо повторять комбинацию «Семь Семь Пять Три Один Девять Один». А еще лучше ее написать, повесить где-нибудь на видном месте и называть цифры вслух каждый раз, как вы их увидите.

Но если говорить о более сложных мантрах, то надо сказать, что суть их чудесного воздействия – в правильном произношении. Они исполняются на древнейшем языке – санскрите, представляют собой специфический набор звуков, которые создают нужные последовательности вибраций. Говорят, что язык мантр – это наречие единого Бога до разделения народов, ведь они звучат одинаково для всех, независимо от национальной принадлежности.

Еще раз акцентируем внимание – читать надо правильно! Не разбудить силу мантры, если неправильно произнесены звуки. Сейчас очень много аудио- и видеозаписей, как произносить слова в мантрах, где делать паузы и ударения. Поэтому сначала послушайте, прочувствуйте ритм, а потом уже начинайте повторять.

Итак, вернемся к мантре, дарующей удачу во всех начинаниях, в том числе, в поиске новой работы или получении желаемой должности, расчищающей пути и формирующей гармонию в жизни. Речь идет о Гаятри (ударение на последнем слоге).

Текст мантры таков:

oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥtat savitur vareṇyaṃbhargo devasya dhīmahidhiyo yo naḥ pracodayāt

Ом Бхур Бхавах СувахаТат Савитур ВареньямБхарго Девасья ДхимахиДхийо Йо Нах Прачодайат

Эта мантра избавляет от неудач и страхов, помогает преодолевать препятствия, исполняет самые смелые желания. Люди, повторяющие Гаятри мантру с любовью, искренностью, верой и преданностью, защищены от опасностей. Говорят, что она помогает от порчи и сглаза.

Знающие люди рекомендуют произносить мантру три раза в день: на рассвете, в полдень и на закате солнца – в самые эффективные для духовных практик времена суток.

Но на самом деле мантры можно произносить в любое время дня и ночи, но лучше проявить уважение и не исполнять их одновременно с бытовыми делами. Уделите время себе и своим желаниям.

Произносят мантру 3, 7, 9, или 11 раз, но наибольший эффект она дает при круге в 108 раз. Чтобы не считать (а это сложно сделать), можно найти в интернете запись мантры, которую певец произносит 108 раз и просто повторять за ним. Считается, что сила мантры возрастает именно в том случае, когда ее произносят 108 раз без перерыва.

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