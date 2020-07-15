10 безумных фактов о Бермудском треугольнике

Территория треугольной формы расположена в Северной Атлантике от Бермудских островов до Майами, Пуэрто-Рико.

Сотни людей, многочисленные корабли, лодки и самолеты исчезли в этом треугольнике. Причины этих исчезновений варьируются от научных до явных мифов.

Факт № 1

Бермудский треугольник немаленький. Он довольно большой и занимает площадь 440 000 миль моря. Это больше, чем общая площадь индийских штатов Махараштры, Мадхья-Прадеш и Раджастхан.

Факт № 2

Конечно, необычная способность Бермудского треугольника поглощать все предметы в радиусе своего окружения сама по себе не зафиксирована. Этот эффект можно ощутить и за его пределами.

Факт № 3

Исчезновения приписываются деятельности НЛО и инопланетян, городу Атлантиды, потерянного под треугольником, и различным другим природным, географическим и техническим причинам.

Факт № 4

Если какой-либо корабль или самолет исчезнет в Треугольнике, его обломки чаще всего не обнаружат. По исследованиям, поток волн бежит вокруг треугольника, который и смывает обломки.

Факт № 5

По меньшей мере, 1000 жизней были потеряны за последние 100 лет. В среднем, каждый год пропадает 4 самолета и 20 яхт.

Факт № 6

Правительство США имеет центр испытаний для Атлантического подводного мира и оценки внутреннего содержания Бермудского треугольника, который расположен на острове Андрос на Багамах. ВМС США проверяют свои подводные лодки, оружие и гидролокаторы. Однако многие считают, что это больше, чем просто центр тестирования.

Факт № 7

В Бермудском треугольнике люди испытали на себе «электронный» туман, который также может быть туннелем для путешествий во времени. Пилот Брюс Гернон утверждает, что потерял 28 минут после полета через искаженный временем облачный туннель. С радаров самолет пропал только для того, чтобы вновь появиться в Майами-Бич.

Факт № 8

Одна из самых известных и значительных потерь американских военных произошла в 1945 году. Пять торпедоносцев-бомбардировщиков ВМФ США вылетели из Форт-Лодердейла, штат Флорида, для перелета на остров Бимини. В миссии было 14 человек. Радисты получили сигнал, что компас не работает примерно через 90 минут. После этого связь была потеряна. Бомбардировщики так и не были найдены. Три самолета, отправленные на их спасение, также исчезли.

Факт № 9

Первым, кто доложил о Бермудском треугольнике, был великий путешественник Христофор Колумб. Компас его корабля перестал работать. Также он увидел огненный шар в небе. Он описал увиденное внутри треугольника в своих путевых заметках.

Факт № 10

Бермудский треугольник — одно из редких мест на земле, где компас не указывает на магнитный север. Он указывает на истинный север, что создает путаницу. Вот почему так много кораблей и самолетов потеряли свой курс в треугольнике.

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